Nintendo: Verklagt US-Regierung im Streit um Trump-Zölle

Nintendo hat in den USA Klage gegen die Regierung eingereicht, um Zölle zurückzufordern, die nach einem Urteil des Supreme Court als unrechtmäßig gelten.

Die Abgaben stammten aus Trumps Notfalltarifen, die auf Basis des IEEPA verhängt worden waren.

Die Zollbehörde hatte rund 166 Milliarden US‑Dollar eingezogen, ein Rückerstattungssystem soll innerhalb von 45 Tagen bereitstehen.

Die Zölle hatten Nintendo bereits im vergangenen Jahr zu einer ungewöhnlichen Entscheidung gezwungen: Die Switch‑2‑Vorbestellungen in den USA wurden verschoben, obwohl der Launch am 5. Juni 2025 bestehen blieb.

Nintendo verwies damals auf die unsichere Marktlage und die Auswirkungen der Tarife. Der Konsolenpreis blieb stabil, Zubehör wurde jedoch teurer.

Um Preissteigerungen zu vermeiden, verlagerte Nintendo seine Lieferkette verstärkt nach Vietnam, da Importe aus China durch hohe Gegenzölle deutlich teurer geworden waren.

Nintendo erklärte auf Anfrage von IGN lediglich, dass ein entsprechender Antrag eingereicht wurde, äußerte sich aber nicht weiter zu Details. Ziel ist die Rückerstattung der unrechtmäßigen Zölle inklusive Zinsen.