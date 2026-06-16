Nintendo: Versiegeltes Super Mario Bros für NES für 3 Millionen Dollar versteigert

Eine versiegelte Kopie von Super Mario Bros. erzielt bei einer Auktion den höchsten Preis, der je für ein Videospiel gezahlt wurde.

Eine versiegelte Kopie von Super Mario Bros. hat bei einer Auktion einen neuen Rekord aufgestellt und ist für 3 Millionen US-Dollar versteigert worden. Damit gilt der NES-Klassiker nun offiziell als das teuerste jemals verkaufte Videospiel.

Der Verkauf des Nintendo-Spiels wurde von Heritage Auctions bestätigt. Bei der versteigerten Version handelt es sich um ein Exemplar mit der Bewertung PSA 9.6 A++, das aus der zweiten Produktionscharge des Spiels stammt und laut Angaben eine besonders seltene, früh verwendete Verpackungsvariante mit glänzendem Sticker besitzt.

Diese Version von Super Mario Bros. gilt als außergewöhnlich gut erhalten und ist rund 40 Jahre alt. Laut Heritage wurde das Exemplar erst vor wenigen Monaten entdeckt, nachdem es sich in einem ungeöffneten NES-„Control Deck“-Bundle befand und damit seit der ursprünglichen Produktion unangetastet geblieben war.

Die Auktion übertraf den bisherigen Rekord von rund 2 Millionen US-Dollar, der 2021 für ein anderes versiegeltes Videospiel erzielt wurde. Damit setzt sich Super Mario Bros. erneut an die Spitze des Sammelmarktes für Videospiele.

Nach Angaben von Heritage handelt es sich bei dem Exemplar um eines der bestbewerteten bekannten Stücke dieser Produktionsreihe und um das erste versiegelte Super-Mario-Bros.-Spiel dieser Art, das öffentlich versteigert wurde.

Als Teil des Auktionspakets erhielt der Käufer zusätzlich eine ungeöffnete NES-Konsole des Launch-„Control Decks“. Der Wert dieses Hardware-Bonus steht jedoch deutlich im Schatten des rekordbrechenden Spiels.