Nintendo: Vor Gericht – Keine Pflicht zur Rückzahlung von Zollerstattungen an Käufer

Nintendo beantragt die Abweisung einer Sammelklage und argumentiert, dass Käufer keinen Anspruch auf nachträgliche Preisnachlässe haben.

Nintendo hat ein US-Gericht aufgefordert, eine Sammelklage gegen das Unternehmen abzuweisen. Die Kläger werfen dem Konzern vor, mögliche Rückerstattungen aus einem Rechtsstreit um US-Zölle nicht an Verbraucher weitergeben zu wollen.

Hintergrund ist eine Preiserhöhung verschiedener Nintendo-Produkte im vergangenen Jahr. Damals hatte das Unternehmen unter anderem die Preise für Switch 2-Controller sowie die ursprüngliche Nintendo Switch aufgrund der in den USA eingeführten Importzölle angehoben.

Nintendo sieht keine Rückzahlungspflicht

Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA die Zölle im Februar für rechtswidrig erklärt hatte, leitete Nintendo selbst rechtliche Schritte ein, um mögliche Zollzahlungen zurückzufordern. Kurz darauf reichten US-Verbraucher eine Sammelklage ein. Sie argumentieren, Nintendo würde doppelt profitieren, wenn das Unternehmen sowohl die höheren Verkaufspreise behalten als auch eine Rückerstattung der Zölle erhalten würde.

Nintendo widerspricht dieser Auffassung deutlich. Nach Ansicht des Unternehmens hätten die Käufer genau die Produkte zu dem Preis erhalten, den sie beim Kauf akzeptiert hätten. Spätere rechtliche Entwicklungen würden keinen Anspruch auf eine nachträgliche Rückerstattung begründen.

Ob das zuständige Gericht der Argumentation folgt oder die Sammelklage zulässt, ist derzeit noch offen.