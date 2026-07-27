Nintendo: „Work-Life-Balance existiert nicht“ – Ex-Mitarbeiter packen über den Konzern aus

Über die Arbeitskultur bei Nintendo haben die ehemaligen Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang gesprochen und dabei sowohl deutliche Stärken als auch Schattenseiten beschrieben. Besonders positiv bewerten sie die Führung des Unternehmens und die Jobsicherheit, während die Work-Life-Balance wesentlich schlechter abschneidet.
Im aktuellen Kit & Krysta Podcast schilderten die beiden ihre persönlichen Erfahrungen aus ihrer Zeit beim japanischen Konzern und gaben damit einen Einblick in Bereiche, die von außen nur schwer einzuschätzen sind.
Nintendo-Führung bekommt großes Lob
Zu den größten Vorteilen zählt Ellis die Integrität der Führungskräfte. Nach seiner Einschätzung kümmern sich die Verantwortlichen an der Spitze tatsächlich um Nintendo und die Mitarbeiter des Unternehmens.
Dabei nannte er unter anderem den verstorbenen Satoru Iwata, den heutigen Nintendo-Präsidenten Shuntaro Furukawa sowie frühere und aktuelle Führungskräfte von Nintendo of America wie Reggie Fils-Aimé, Doug Bowser und Devon Pritchard.
Ellis zog dabei einen deutlichen Vergleich zu anderen Unternehmen:
„Die Führungskräfte auf höchster Ebene haben Integrität und kümmern sich um das Unternehmen und seine Mitarbeiter.“
Ebenfalls positiv bewerten die ehemaligen Mitarbeiter die Jobsicherheit bei Nintendo. Diese sei einer der großen Vorteile einer Beschäftigung beim Unternehmen.
„Work-Life-Balance existiert nicht“
Deutlich kritischer fällt das Urteil beim Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben aus. Auf die Work-Life-Balance angesprochen, fand Ellis eine unmissverständliche Formulierung:
„Work-Life-Balance existiert nicht.“
Yang stimmte dieser Einschätzung zu und erklärte, dass es während ihrer Zeit bei Nintendo praktisch keine entsprechende Balance gegeben habe.
Sie betonte allerdings auch, dass dieses Problem keineswegs ausschließlich Nintendo betreffe. Gleichzeitig habe es innerhalb des Unternehmens wenig Verständnis dafür gegeben, wenn das hohe Arbeitstempo für Mitarbeiter zur Belastung wurde.
Beförderungen sind offenbar keine Selbstverständlichkeit
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die berufliche Weiterentwicklung. Laut Ellis und Yang sind Beförderungen bei Nintendo vergleichsweise selten.
Wer tatsächlich für eine höhere Position vorgesehen wird, müsse sich zuvor intensiv beweisen. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, über längere Zeit in derselben Rolle zu verbleiben und dadurch weniger Möglichkeiten zu bekommen, sich beruflich weiterzuentwickeln oder neue Fähigkeiten zu erlernen.
Die Erfahrungen der beiden ehemaligen Mitarbeiter zeichnen damit ein gemischtes Bild: Nintendo bietet demnach eine stabile Beschäftigung und eine Unternehmensführung, der sie Integrität zuschreiben, verlangt seinen Mitarbeitern bei Arbeitsbelastung und Karriereentwicklung jedoch einiges ab.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hauptsache man hat einen sicheren Arbeitsplatz, gerade heutzutage ist sowas viel wert.
Über Work-Live Balance in Japan zu reden ist bzw. das mit westlichem Standard zu vergleichen ist ein Witz.
Der normale Alltag sieht vor 12-14Std. Arbeit, schlafen, wieder Arbeit, in der Regel kommen noch 1-2 Std. Anfahrt mit der Bahn hinzu. Oder 8Std. Arbeit 3Std. verpflichtendes geselliges Miteinander in der Bar. Eine Freundin von mir war Köchin in Japan, sie hatte unter der Woche so ca. 4Std. Schlaf gehabt, mit 1Std. Mittagsschlaf und nur Sonntags frei. Auch auf meiner Arbeitsstelle sah es nicht viel anders aus. Wobei man sagen muss Arbeit war relativ entspannt. Aber man lebt dort für den Arbeitgeber, nicht für sich. Das ist auch einer der vielen Gründe, warum es keine Kinder oder Ehen in Japan mehr gibt.
Echt übel, es läuft so viel falsch.
Dazu muss man auch sagen das beide bei Nintendo of America In San Francisco gearbeitet haben und nicht bei Nintendo in Japan. Was deine Aussage über die Arbeitskultur in Japan nicht schmälert.
Ich frage mich was der Dichter damit jetzt sagen wollte!?
Ich kenne es auch nicht viel anders, also was ist jetzt so besonders?
Japan ist da etwas krasser als der Westen 😄
Wenn du über zwei Wochen Urlaub in den letzten zwei Jahren gehabt hast, bist du schonmal über deren Schnitt. Oder Schlaf 😅
Die hohe Jobsicherheit hat einen sehr hohen Preis. Also bei Nintendo direkt. Wenn du bei einem externen Studio exklusiv für sie arbeitest darfst du nicht einmal das Gelände betreten.
Sind die einzigen die dieses Jahr das Gehalt ihrer Mitarbeiter erhöht haben und gleichzeitig neue Mitarbeiter eingestellt statt entlassen haben, ein durch und durch gesundes Unternehmen.
Ich glaube in ca 90% aller Arbeiten und Firmen entwickelt man sich nicht wirklich weiter und macht immer das gleiche/ähnliche.
Work-Life-Balance immer vor Karriere meiner Meinung nach. Lieber habe ich ein erfülltes und ausgeglichenes Leben, anstatt nur für die Arbeit zu leben. Da verzichte ich gerne auf die paar Euros mehr, die ich mehr machen könnte.
Das liegt aber nicht daran weil die Japaner das alle anders sehen sondern es müssen. So reich wie hier in Deutschland sind die wenigsten Länder – da gibt’s im Asiatischen Raum nicht viel Spielraum was man lieber will. Man muss einfach mehr machen. Unser Land ist ja vorallem dank der vielen Arbeit älterer Generationen so wie es heute ist.
Es kommt aber auch auf die Prioritäten an die man sich selbst setzt. Natürlich sind wir in Deutschland privilegiert was Arbeit angeht (wer arbeiten möchte, findet normalerweise immer was), aber es kommt auch darauf an was du möchtest. Viele wollen in der Firma aufsteigen und machen halt mehr und bieten sich auch an mehr Verantwortung zu übernehmen, etc.
Ich finde generell nichts schlechtes an der Einstellung, weil Angestellte in führender Position Unternehmen aufgrund ihres Ehrgeizes und Fleiß weiter bringen, aber ich habe mich schon ewig dafür entschieden auf die Bremse zu treten um mehr Zeit für Familie, Hobbys und Freunde zu haben. Ich möchte auch so früh wie möglich in Rente und bin dazu auch bereit im Alter mein Leben finanziell zurück zu fahren. Aber das kann ich wohl knicken. Man muss ja jetzt schon Angst haben ob wir überhaupt noch was von unserem eingezahlten Geld zurück bekommen. 🤣
Karōshi (japanisch 過労死)
bedeutet Tod durch Überarbeitung. Es beschreibt den plötzlichen, berufsbedingten Tod durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder den arbeitsbedingten Suizid (Karō-jisatsu) infolge von extremem Stress und chronischem Schlafmangel.
Ich hab da mal ne Frage :
Unsere üblichen Weltverbesserer haben ja bestimmt die passende Lösung dafür 🙂
Wenn man ein Unternehmen mit 1.000 Arbeitern hat von denen 10 Führungsposten sind. Wie soll man da mehrere Leute befördern wenn diese 10 Posten bedient sind?
Na?
Und jetzt ohne die üblichen schwachsinnigen Möchtegernargumentationen wie „mehr Führungsposten“ schaffen.
also ist die Arbeit ihr Leben 😱😅