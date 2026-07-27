Nintendo: „Work-Life-Balance existiert nicht“ – Ex-Mitarbeiter packen über den Konzern aus

Zwei ehemalige Nintendo-Mitarbeiter berichten von hoher Jobsicherheit und integeren Führungskräften, aber auch von Problemen bei Work-Life-Balance und Beförderungen.

Über die Arbeitskultur bei Nintendo haben die ehemaligen Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang gesprochen und dabei sowohl deutliche Stärken als auch Schattenseiten beschrieben. Besonders positiv bewerten sie die Führung des Unternehmens und die Jobsicherheit, während die Work-Life-Balance wesentlich schlechter abschneidet.

Im aktuellen Kit & Krysta Podcast schilderten die beiden ihre persönlichen Erfahrungen aus ihrer Zeit beim japanischen Konzern und gaben damit einen Einblick in Bereiche, die von außen nur schwer einzuschätzen sind.

Nintendo-Führung bekommt großes Lob

Zu den größten Vorteilen zählt Ellis die Integrität der Führungskräfte. Nach seiner Einschätzung kümmern sich die Verantwortlichen an der Spitze tatsächlich um Nintendo und die Mitarbeiter des Unternehmens.

Dabei nannte er unter anderem den verstorbenen Satoru Iwata, den heutigen Nintendo-Präsidenten Shuntaro Furukawa sowie frühere und aktuelle Führungskräfte von Nintendo of America wie Reggie Fils-Aimé, Doug Bowser und Devon Pritchard.

Ellis zog dabei einen deutlichen Vergleich zu anderen Unternehmen:

„Die Führungskräfte auf höchster Ebene haben Integrität und kümmern sich um das Unternehmen und seine Mitarbeiter.“

Ebenfalls positiv bewerten die ehemaligen Mitarbeiter die Jobsicherheit bei Nintendo. Diese sei einer der großen Vorteile einer Beschäftigung beim Unternehmen.

„Work-Life-Balance existiert nicht“

Deutlich kritischer fällt das Urteil beim Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben aus. Auf die Work-Life-Balance angesprochen, fand Ellis eine unmissverständliche Formulierung:

„Work-Life-Balance existiert nicht.“

Yang stimmte dieser Einschätzung zu und erklärte, dass es während ihrer Zeit bei Nintendo praktisch keine entsprechende Balance gegeben habe.

Sie betonte allerdings auch, dass dieses Problem keineswegs ausschließlich Nintendo betreffe. Gleichzeitig habe es innerhalb des Unternehmens wenig Verständnis dafür gegeben, wenn das hohe Arbeitstempo für Mitarbeiter zur Belastung wurde.

Beförderungen sind offenbar keine Selbstverständlichkeit

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die berufliche Weiterentwicklung. Laut Ellis und Yang sind Beförderungen bei Nintendo vergleichsweise selten.

Wer tatsächlich für eine höhere Position vorgesehen wird, müsse sich zuvor intensiv beweisen. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, über längere Zeit in derselben Rolle zu verbleiben und dadurch weniger Möglichkeiten zu bekommen, sich beruflich weiterzuentwickeln oder neue Fähigkeiten zu erlernen.

Die Erfahrungen der beiden ehemaligen Mitarbeiter zeichnen damit ein gemischtes Bild: Nintendo bietet demnach eine stabile Beschäftigung und eine Unternehmensführung, der sie Integrität zuschreiben, verlangt seinen Mitarbeitern bei Arbeitsbelastung und Karriereentwicklung jedoch einiges ab.