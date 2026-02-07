Nioh 3: Bosskampf gegen Yamagata Masakage im neuen Gameplay-Video

In einem weiteren Gameplay-Video zu Nioh 3 bekommt ihr den intensiven Bosskampf gegen Yamagata Masakage zu sehen.

In zwei Gameplay-Videos haben wir euch bereits den Einstieg in den Soulslike-Titel Nioh 3 gezeigt. Doch im Spiel trefft ihr nicht nur auf kleinere Gegner, die sich euch in den Weg stellen, sondern auch auf mächtige Bosse, die euch im Handumdrehen zu Boden schicken.

In einem neuen Video zeigen wir euch den Kampf gegen Yamagata Masakage, dem ihr bereits relativ früh im Spiel begegnet. Der Samurai verlangt euch mit schnellen Angriffen und harten Treffern alles ab.

Präzises Timing, sauberes Ausweichen und der richtige Wechsel zwischen Samurai- und Ninja-Kampfstil sind hier der Schlüssel zum Sieg.

