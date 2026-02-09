Nioh 3: Knackt 88.000 gleichzeitige Spieler auf Steam – neuer Rekord für Koei Tecmo

Nioh 3 erreicht mit einem Peak von über 88.000 gleichzeitigen Spielern den höchsten Wert, den ein Koei‑Tecmo‑Titel jemals auf Steam erzielt hat.

Auf Steam feiert Nioh 3 einen beeindruckenden Erfolg. Der neueste Teil der Reihe hat einen Peak von mehr als 88.000 gleichzeitig aktiven Spielern erreicht und damit einen neuen Bestwert für Koei Tecmo aufgestellt.

Kein anderer Titel des Publishers konnte bislang eine ähnlich hohe gleichzeitige Spielerzahl auf Valves Plattform verzeichnen.

Der starke Start zeigt, wie groß das Interesse an der Reihe inzwischen auch auf dem PC ist. Die Mischung aus präzisem Kampfsystem, fordernden Begegnungen und der charakteristischen Verbindung aus Fantasy und japanischer Geschichte sorgt für eine Dynamik, die auf Steam besonders gut ankommt.

Mit dem neuen Peak setzt Nioh 3 einen klaren Akzent und markiert einen der erfolgreichsten Launch-Momente in der PC-Steam-Geschichte des Studios.

