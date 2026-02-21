Nioh 3: Knackt eine Million Verkäufe – schnellster Erfolg der Reihe

Rekordstart für Nioh 3 – über eine Million Verkäufe, 10‑Millionen-Meilenstein für die Reihe und ein neues Accolades-Video.

KOEI TECMO Europe und Team NINJA melden einen historischen Erfolg: Nioh 3 hat weltweit über eine Million Exemplare verkauft und erreicht diesen Meilenstein schneller als jeder andere Teil der Reihe.

Gleichzeitig überschreitet die gesamte Nioh Franchise nun die Marke von 10 Millionen verkauften Spielen. Zur Feier des Moments wurde ein neuer Accolades-Trailer veröffentlicht.

Nioh 3 ist aktuell auf PlayStation 5 und Windows-PC via Steam erhältlich. Eine kostenlose Demo steht auf beiden Plattformen bereit und ermöglicht Spielern einen frühen Einblick in den Beginn der neuen Reise.

Auch kulturell sorgt das Spiel für Aufmerksamkeit. Nioh 3 und die gesamte Reihe sind Teil der großen Samurai-Ausstellung im British Museum, die noch bis zum 04. Mai geöffnet ist. Das Museum veröffentlichte zudem ein Video, in dem Kurator Joe Nickols die historischen Hintergründe des Spiels beleuchtet und erklärt, wie reale Samurai‑Geschichte in die Welt von Nioh eingeflossen ist.