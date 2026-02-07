Nioh 3: Samurai- und Ninja-Action in zwei neuen Gameplay-Videos

In zwei neuen Gameplay-Videos könnt ihr euch Spielszenen aus Nioh 3 auf dem PC anschauen und euch einen ersten Eindruck vom Soulslike-Titel verschaffen.

Mit Nioh 3 ist am vergangenen Freitag eines der meist erwarteten Soulslike-Spiele für PC und PlayStation 5 erschienen.

Erneut verschlägt es euch in ein düsteres, vom Krieg zerrissenes Japan der Sengoku-Ära, in dem historische Machtkämpfe und übernatürliche Yokai-Bedrohungen untrennbar miteinander verschmelzen.

Als Krieger mit geheimnisvoller Vergangenheit geratet ihr zwischen rivalisierende Clans, politische Intrigen und dämonische Kreaturen und kämpft euch durch verfluchte Provinzen, brennende Schlachtfelder und unheimliche Zwischenwelten. Schritt für Schritt entfaltet sich dabei eine persönliche Geschichte über Ehre, Verlust und eure eigene Verbindung zur Geisterwelt.

Besonders spannend ist die spielerische Freiheit. Ihr entscheidet selbst, ob ihr euch wie ein schwer bewaffneter Samurai in den direkten Nahkampf stürzt oder als schneller, lautloser Ninja aus dem Schatten agiert.

Das Beste daran: Zwischen beiden Kampfstilen könnt ihr sogar mitten im Gefecht wechseln. Während der Samurai auf kraftvolle Haltungen und harte Treffer setzt, punktet der Ninja mit Tempo, Ausweichmanövern und präzisen Techniken.

Diese Dynamik verleiht den Kämpfen eine zusätzliche taktische Tiefe und sorgt dafür, dass sich jede Begegnung frisch und fordernd anfühlt.

Typisch für die Reihe bleibt zudem das komplexe Kampfsystem mit verschiedenen Haltungen, Kombos und mächtigen Yokai-Fähigkeiten, das deutlich mehr Strategie verlangt als simples Ausweichen und Zuschlagen.

Hinzu kommen ein motivierendes Loot-System mit zahllosen Ausrüstungsvarianten sowie intensive Bosskämpfe, die Timing und Vorbereitung konsequent belohnen. Genau diese Mischung aus knackigem Schwierigkeitsgrad, spielerischer Vielfalt und japanischer Mythologie macht Nioh 3 zu einem eigenständigen und besonders intensiven Vertreter des Genres.

In zwei neuen Videos könnt ihr euch den Spielbeginn anschauen und euch selbst einen ersten Eindruck vom Soulslike-Abenteuer verschaffen.

