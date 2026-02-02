Nioh 3: Trailer deutet Xbox‑Release nach 6 Monaten an

Image: KOEI TECMO

Neuer Features‑Trailer zu Nioh 3 verrät Zeitfenster für andere Konsolen – Fans hoffen auf Xbox‑Version.

Nioh 3 erscheint am 6. Februar zunächst exklusiv für PlayStation 5 – doch ein Detail im neuen Features‑Trailer sorgt für frische Spekulationen. Dort heißt es, dass das Spiel frühestens sechs Monate nach Release auf anderen Konsolen erscheinen könne.

Für viele Fans ist das der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass Team Ninja und Koei Tecmo eine spätere Veröffentlichung auf Xbox zumindest nicht ausschließen.

Inhaltlich setzt Nioh 3 die Tradition der Reihe fort: Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Kriegers, der Samurai‑ und Ninja‑Techniken kombiniert, um sich gegen die gefürchteten Yokai zu behaupten. Neu ist ein stärker offenes Feld‑Design, das mehr Erkundung, alternative Routen und dynamische Gefechte ermöglicht.

  1. Phonic 288945 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.02.2026 - 15:52 Uhr

    Da wäre ich wahrscheinlich dabei. Souls like geht immer

  2. KeKsBrei 65890 XP Romper Domper Stomper | 02.02.2026 - 15:53 Uhr

    @karamuto noch so ein Soulslike den ich dir wärmstens empfehlen kann Teil 1 und 2 sind der Xbox welt ja leider vorenthalten vielleicht Hoffnung auf Teil 3?!? Echt mies was man als Souls verteran alles auf der Xbox verpasst.

  3. Thamixis 5420 XP Beginner Level 3 | 02.02.2026 - 15:56 Uhr

    Kann die Spiele wärmstens empfehlen, wenn man etwas für Souls Like Spiele über hat. Die Spiele sind nicht so schwer wie Dark Souls, aber doch sehr fordernd. Gerade das System um die Waffenhaltung und die Waffenauswahl ist richtig gut.

  4. Duck-Dynasty 152495 XP God-at-Arms Bronze | 02.02.2026 - 16:05 Uhr

    Werbung, Werbung, Hass, Werbung.
    🤷🏻‍♂️
    Hab Teil 1 mal angefangen. Okay. Kann schon verstehen, dass es Fans hat. Aber definitiv einen weniger, als möglich.

  5. SPQRaiden 69515 XP Romper Domper Stomper | 02.02.2026 - 16:11 Uhr

    Aber Nioh 1 und 2 sind auch nicht für Xbox erschienen, klar vorerst exklusiv. Waren die anderen Teile das nicht?

