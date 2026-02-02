Nioh 3: Trailer deutet Xbox‑Release nach 6 Monaten an

Nioh 3 erscheint am 6. Februar zunächst exklusiv für PlayStation 5 – doch ein Detail im neuen Features‑Trailer sorgt für frische Spekulationen. Dort heißt es, dass das Spiel frühestens sechs Monate nach Release auf anderen Konsolen erscheinen könne.

Für viele Fans ist das der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass Team Ninja und Koei Tecmo eine spätere Veröffentlichung auf Xbox zumindest nicht ausschließen.

Inhaltlich setzt Nioh 3 die Tradition der Reihe fort: Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Kriegers, der Samurai‑ und Ninja‑Techniken kombiniert, um sich gegen die gefürchteten Yokai zu behaupten. Neu ist ein stärker offenes Feld‑Design, das mehr Erkundung, alternative Routen und dynamische Gefechte ermöglicht.