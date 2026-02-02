Nioh 3: Trailer deutet Xbox‑Release nach 6 Monaten an

Nioh 3 erscheint am 6. Februar zunächst exklusiv für PlayStation 5 – doch ein Detail im neuen Features‑Trailer sorgt für frische Spekulationen. Dort heißt es, dass das Spiel frühestens sechs Monate nach Release auf anderen Konsolen erscheinen könne.
Für viele Fans ist das der bislang deutlichste Hinweis darauf, dass Team Ninja und Koei Tecmo eine spätere Veröffentlichung auf Xbox zumindest nicht ausschließen.
Inhaltlich setzt Nioh 3 die Tradition der Reihe fort: Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Kriegers, der Samurai‑ und Ninja‑Techniken kombiniert, um sich gegen die gefürchteten Yokai zu behaupten. Neu ist ein stärker offenes Feld‑Design, das mehr Erkundung, alternative Routen und dynamische Gefechte ermöglicht.
Da wäre ich wahrscheinlich dabei. Souls like geht immer
@karamuto noch so ein Soulslike den ich dir wärmstens empfehlen kann Teil 1 und 2 sind der Xbox welt ja leider vorenthalten vielleicht Hoffnung auf Teil 3?!? Echt mies was man als Souls verteran alles auf der Xbox verpasst.
Kann die Spiele wärmstens empfehlen, wenn man etwas für Souls Like Spiele über hat. Die Spiele sind nicht so schwer wie Dark Souls, aber doch sehr fordernd. Gerade das System um die Waffenhaltung und die Waffenauswahl ist richtig gut.
Werbung, Werbung, Hass, Werbung.
🤷🏻♂️
Hab Teil 1 mal angefangen. Okay. Kann schon verstehen, dass es Fans hat. Aber definitiv einen weniger, als möglich.
Aber Nioh 1 und 2 sind auch nicht für Xbox erschienen, klar vorerst exklusiv. Waren die anderen Teile das nicht?