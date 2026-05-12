NITRO GEN OMEGA: Sandbox-RPG im Anime-Style ist ab sofort erhältlich

NITRO GEN OMEGA, das rundenbasierte Sandbox-Rollenspiel des italienischen Indie-Studio DESTINYbit, ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Das Spiel war zuvor auf Steam im Early Access und spielt in einem postapokalyptischen Universum, in dem Maschinen die Welt beherrschen. Durch ein innovatives rundenbasiertes Kampfsystem müssen die Spieler in dieser feindlichen Umgebung überleben, indem sie ihr eigenes Team zusammenstellen und Gegner mit einem anpassbaren Mech besiegen.

Die Version 1.0 des Spiels fügt eine Hauptquest hinzu, die die Spieler auf eine epische Reise schickt, auf der sie verzweifelt versuchen, die Welt vor den Maschinen zu retten. Die Geschichte bietet neue Charaktere, Zwischensequenzen und bisher unveröffentlichte Titel aus dem Soundtrack und erweitert damit das NITRO GEN OMEGA-Universum.

Im Mittelpunkt des Gameplays steht das einzigartige, filmische rundenbasierte Kampfsystem. Jede Runde gliedert sich in eine erste Planungsphase, in der alle Züge auf einer Zeitachse festgelegt werden können, und eine zweite Ausführungsphase, in der die getroffenen Entscheidungen in vollständig animierten Sequenzen im Anime-Stil dargestellt werden.

Die Spieler müssen sich um ihre Crew kümmern, indem sie die Bindungen zwischen den Teammitgliedern pflegen und durch spezielle Aktivitäten den Gesundheitszustand, die Ermüdung und die Moral im Auge behalten. Tatsächlich hat der Zustand des Teams einen großen Einfluss auf den Ausgang der Kämpfe.

Es ist auch möglich, die mit Feinden gespickten Ödlande zu erkunden, indem man Aufträge und Missionen annimmt. Dadurch sammeln die Spieler Ressourcen und wichtige Teile, um ihren Mech zu verbessern.

Dazu ist auch eine Demo für NITRO GEN OMEGA verfügbar, in der man das erste Kapitel der Hauptquest ausprobieren kann.