No, I’m not a Human: Überlebenskampf in einer zerstörten Welt

Überlebt in No, I’m not a Human die Invasion der Monster in einer Welt nach der Katastrophe!

In No, I’m Not a Human schlüpft ihr in die Rolle eines der wenigen überlebenden Menschen in einer Welt nach einer Katastrophe.

Die Oberfläche wird nun von Kreaturen durchstreift, die sich als Menschen tarnen und versuchen, euren letzten sicheren Zufluchtsort zu infiltrieren.

Eure Mission ist es, zu überleben und euch vor denen zu verteidigen, die nur vorgeben, menschlich zu sein. Jede Entscheidung, die ihr trefft, kann entweder die Rettung oder das endgültige Ende der letzten Reste der Menschheit bedeuten.

Das Spiel soll im Herbst 2025 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erscheinen.