NO LAW: The Ascent-Macher entfesseln kompromisslosen Cyber-Noire-Shooter

Dieser neue Cyberpunk-FPS ist ein brachialer Rachetrip: NO LAW zeigt beim Game Awards-Reveal, wie düster und intensiv Next-Gen-Action 2025 wird.

Neon Giant erweitert die Vorstellung von NO LAW um eine detaillierte Beschreibung der Handlung und des Settings. Der Cyber-Noire-Egoshooter spielt im von Neonlicht durchzogenen Port Desire, einer dicht gebauten, reaktiven Cyberpunk-Metropole.

Der Spieler übernimmt die Rolle von Grey Harker, einem ehemaligen Militär, der nach Jahren des Krieges versucht, ein ruhigeres Leben zu führen und sich ausschließlich seiner Pflanzenzucht zu widmen.

Trotz seines Rückzugs holt ihn die Gewalt erneut ein, wodurch der Protagonist gezwungen ist, seine militärische Vergangenheit zu nutzen, um offene Rechnungen zu begleichen und verlorenen Besitz zurückzuholen.

Grey Harker setzt dabei auf seine Ausbildung, seine taktischen Instinkte und eine maßgeschneiderte Schusswaffe, während Port Desire mit systemgetriebenen Reaktionen auf Geräusche, Sichtlinien und Druck operiert.

Der Spieler entscheidet selbst, ob er laut und konfrontativ vorgeht oder auf ein verdecktes Vorgehen in den verwinkelten Stadtzonen setzt.

Die Kombination aus reaktiver KI, urbaner Dichte und direkter Egoperspektive zielt darauf ab, einen intensiven Cyberpunk-FPS zu schaffen, der den Fokus auf Waffenwirkung, Schlagkraft und unmittelbare Konfrontationen legt.

Mit einem Setting in Port Desire, einem weitläufigen Hafen, der in die Klippen einer ruhelosen See gebaut ist, lädt NO LAW die Spieler in eine Welt ein, die von Neonlicht und Schmutz statt von Regeln geprägt ist.

Die Stadt ist ein Zentrum des Imports und des Überflusses, überfüllt mit bunten Charakteren, deren Motive so undurchsichtig sind wie die von Abgasen vernebelte Luft der Skyline.

Von den Dachgärten bis zu den untersten Gassen ist jeder Zentimeter von Port Desire lebendig, reaktiv und wartet darauf, durch die Entscheidungen des Spielers geprägt zu werden.

Jede Entscheidung hat Gewicht, egal ob Hilfe für einen Freund in Not oder der ewige Schlaf für einen Feind. Spieler können den taktischen Weg durch die Schatten wählen oder Chaos in offenen Kämpfen entfesseln.

Doch Vorsicht: Selbst in einer Stadt ohne Gesetze haben Handlungen Konsequenzen. Jeder Durchgang offenbart neue Möglichkeiten, Verbündete und Ergebnisse, was NO LAW zu einem immersiven Shooter macht, der sich ebenso durch seine Geschichte und Moral wie durch seine Feuerkraft auszeichnet.

NO LAW basiert auf der Unreal Engine 5 und verbindet brutale First-Person-Kämpfe mit umfassender Spielerfreiheit. Ob Spieler Präzision, Heimlichkeit oder Zerstörung bevorzugen – die Wahl ihrer Herangehensweise bestimmt das Spielerlebnis.

Sie können fortschrittliche militärische Upgrades meistern, mit Sci-Fi-Werkzeugen und vertikalen Bewegungen experimentieren und jede Mission in eine persönliche Geschichte voller Rache, Konsequenzen und Überleben verwandeln.

„NO LAW ist für uns als Studio der nächste Schritt“, so Claës af Burén, Managing Director von Neon Giant. „Mit The Ascent haben wir eine solide Grundlage für unsere Herangehensweise an Weltgestaltung, Systeme und Storytelling geschaffen. Dieses neue Projekt nutzt alles, was wir gelernt haben, und wendet es auf eine völlig andere Art von Spiel an – eines, das größer, reaktiver und persönlicher ist als alles, was wir bisher gemacht haben.“

NO LAW wird von Neon Giant entwickelt und von Krafton veröffentlicht. Das Studio knüpft an seine Erfahrungen aus The Ascent an und verlagert die bekannten Stärken wie handgefertigte Umgebungen und dynamische Gefechte in ein neues Universum. Release-Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.