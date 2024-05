No Man’s Sky: Adrift-Update führt in totes Universum

Image: Hello Games

Ganz allein und ohne Hilfe begeben sich Spieler von No Man’s Sky mit dem Adrift-Update in ein ausgestorbenes Universum.

Spieler von No Man’s Sky werden mit einem weiteren kostenlosen Update verwöhnt. Hello Games lässt euch mit dem Adrift-Update eine neue Expedition in ein ausgestorbenes Universum unternehmen. Dort gibt es keine Shops, keine Lebensformen und auch Hilfe werdet ihr dort nicht finden.

Einziger Lichtblick und ein sicherer Hafen in dieser dunklen und toten Umgebung ist das Iron Vulture Raumschiff, mit dem ihr auf Erkundung geht und euch diesen unwirtlichen Herausforderungen stellt.

Wie man es von den Entwicklern bereits gewohnt ist, steckt noch weit mehr als das in dem heute veröffentlichten Update. Schaut euch den Trailer zum neuen Update an und erfahrt alle weiteren Details zu den neuen Inhalten auf der offiziellen Seite.