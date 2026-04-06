No Man’s Sky: Beeindruckende Unterwasserstadt erinnert an BioShock’s Rapture

Seit dem ursprünglichen Release hat sich No Man’s Sky enorm weiterentwickelt – vor allem durch kontinuierliche Updates von Hello Games. Ein aktuelles Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie weit das Basenbau-System inzwischen gereift ist.
Reddit-Nutzer „Pleasant-Disaster837“ präsentierte mit der „Lost Sunken City“ eine beeindruckende Unterwasser-Konstruktion, die stark an die ikonische Stadt Rapture aus BioShock erinnert. Laut dem Erbauer gibt es unter der Wasseroberfläche noch viel mehr zu entdecken – inklusive einer Portal-Adresse, über die andere Spieler die Welt selbst besuchen können.
Besonders bemerkenswert: Die gesamte Struktur wurde offenbar ohne Mods erstellt. Das zeigt, wie leistungsfähig die Bauwerkzeuge in der Vanilla-Version inzwischen sind und wie stark sich das Spiel seit 2016 verändert hat.
Solche Kreationen unterstreichen, dass No Man’s Sky heute nicht mehr nur ein Erkundungsspiel ist, sondern auch eine Plattform für kreative Bauprojekte, die nahezu unendlich erscheinen.
“Lost Sunken City” NMS base build.
byu/Pleasant-Disaster837 inNoMansSkyTheGame
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nice das et ohne Mods erstellt wurde 😅
Echt beeindruckend, das Spiel hat unglaublich viel Potenzial.
Schon beeindruckend was aus dem spiel geworden ist.
Es ist von einer fetten hässlichen Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling geworden
Ja nice. Fand ich am Anfang sehr geil das Game. Irgendwann war es nurnoch langweilig
Schade, dass das Spiel soviel prozedural generierten Content beinhaltet. So fühlt es sich für mich persönlich immer noch absolut belanglos an. Ich hab es schon mehrfach von vorn gestartet, aber es holt mich einfach nicht ab.
Das Game ist der Inbegriff von Phönix aus der Asche. Geiles Game.
Das Spiel hier und Cyber Punk haben echt was aus sich gemacht
Auf jeden Fall.
Fands immer doof das man n bett bauen aber nie nutzen kann um ka die Tageszeit zu ändern 😂