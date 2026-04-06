No Man’s Sky: Beeindruckende Unterwasserstadt erinnert an BioShock’s Rapture

Seit dem ursprünglichen Release hat sich No Man’s Sky enorm weiterentwickelt – vor allem durch kontinuierliche Updates von Hello Games. Ein aktuelles Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie weit das Basenbau-System inzwischen gereift ist.

Reddit-Nutzer „Pleasant-Disaster837“ präsentierte mit der „Lost Sunken City“ eine beeindruckende Unterwasser-Konstruktion, die stark an die ikonische Stadt Rapture aus BioShock erinnert. Laut dem Erbauer gibt es unter der Wasseroberfläche noch viel mehr zu entdecken – inklusive einer Portal-Adresse, über die andere Spieler die Welt selbst besuchen können.

Besonders bemerkenswert: Die gesamte Struktur wurde offenbar ohne Mods erstellt. Das zeigt, wie leistungsfähig die Bauwerkzeuge in der Vanilla-Version inzwischen sind und wie stark sich das Spiel seit 2016 verändert hat.

Solche Kreationen unterstreichen, dass No Man’s Sky heute nicht mehr nur ein Erkundungsspiel ist, sondern auch eine Plattform für kreative Bauprojekte, die nahezu unendlich erscheinen.