No Man’s Sky: Beeindruckende Unterwasserstadt erinnert an BioShock’s Rapture

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Image: Hello Games

Spieler erschafft spektakuläre Unterwasserwelt in No Man’s Sky, die an BioShock erinnert.

Seit dem ursprünglichen Release hat sich No Man’s Sky enorm weiterentwickelt – vor allem durch kontinuierliche Updates von Hello Games. Ein aktuelles Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie weit das Basenbau-System inzwischen gereift ist.

Reddit-Nutzer „Pleasant-Disaster837“ präsentierte mit der „Lost Sunken City“ eine beeindruckende Unterwasser-Konstruktion, die stark an die ikonische Stadt Rapture aus BioShock erinnert. Laut dem Erbauer gibt es unter der Wasseroberfläche noch viel mehr zu entdecken – inklusive einer Portal-Adresse, über die andere Spieler die Welt selbst besuchen können.

Besonders bemerkenswert: Die gesamte Struktur wurde offenbar ohne Mods erstellt. Das zeigt, wie leistungsfähig die Bauwerkzeuge in der Vanilla-Version inzwischen sind und wie stark sich das Spiel seit 2016 verändert hat.

Solche Kreationen unterstreichen, dass No Man’s Sky heute nicht mehr nur ein Erkundungsspiel ist, sondern auch eine Plattform für kreative Bauprojekte, die nahezu unendlich erscheinen.

“Lost Sunken City” NMS base build.
byu/Pleasant-Disaster837 inNoMansSkyTheGame

Quelle
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10 Kommentare Added

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  4. RappScallion 32980 XP Bobby Car Schüler | 06.04.2026 - 14:45 Uhr

    Schade, dass das Spiel soviel prozedural generierten Content beinhaltet. So fühlt es sich für mich persönlich immer noch absolut belanglos an. Ich hab es schon mehrfach von vorn gestartet, aber es holt mich einfach nicht ab.

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  6. Spaxarrow 12380 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.04.2026 - 15:12 Uhr

    Fands immer doof das man n bett bauen aber nie nutzen kann um ka die Tageszeit zu ändern 😂

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