No Man’s Sky: Endurance Update veröffentlicht

Die Macher von No Man’s Sky haben ein neues Endurance Update veröffentlicht. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer zu sehen.

Das No Man’s Sky Endurance Update wartet bereits auf alle Spieler. Dabei wurde bekannt gegeben, dass das Update eine Überholung von Frachtern enthält. Die Frachterbasen wurden komplett neu entwickelt, mit einer riesigen Auswahl an neuen Teilen und thematischen Räumen, die es den Spielern ermöglichen, schnell ein optisch abwechslungsreiches und unverwechselbares Zuhause in den Sternen zu errichten.

Als weiteres Feature wurde „Dynamische Crew“ angekündigt. Auf Frachtern tummeln sich nun spezialisierte Besatzungsmitglieder, die in eurer Basis herumlaufen. Ingenieure, Biologen und Techniker teilen ihre Gedanken, während sie auf der Basis patrouillieren. Eure angeheuerten Fregattenkapitäne und Geschwaderpiloten besuchen ebenfalls euer Hauptschiff zwischen ihren Ausflügen in den Weltraum.

Module für die Landwirtschaft wurden ebenfalls enthüllt. Mit diesem Feature errichtet ihr großflächige Frachterfarmen mit speziellen Anbaukammern. Pflanzt und baut Reihen von Feldfrüchten an und erntet dann alle Feldfrüchte in der Nähe mit einer einzigen Interaktion.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier im Video: