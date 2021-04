No Man’s Sky: Gemeinsame Abenteuer warten im Expeditions-Update

Startet mit dem Expeditions-Update gemeinsam mit Freunden zu neuen Abenteuern in No Man’s Sky auf und erhaltet zahlreiche Spielverbesserungen.

Hello Games hat für No Man’s Sky das Expeditions-Update für Xbox-Konsolen veröffentlicht.

Das ca. 11,4 GB große Update bringt eine Reihe von neuen Funktionen, die vor allem auf die gemeinsamen Expeditionen mit Freunden und anderen Reisen ausgelegt sind.

Spieler schließen sich demnach für gemeinsame Reisen zusammen, um Missionen zu erfüllen, neue Meilensteine zu absolvieren und mehr.

Das Expeditions-Update enthält auch weitere Verbesserungen. So wurden etwa Missionen grundsätzlich überarbeitet und auch das UI- und HUD-Display wurden angepasst, die Performance des Spiels verbessert und mehr.

Lest nachfolgend mehr über die Neuerungen des Updates und schaut euch am Ende den neuen Trailer an.

Expeditions-Update

Gemeinsame Expeditionen: Jedes dieser Events startet von einem festen Punkt im Universum und bringt die gesamte Community der Reisenden zusammen, um sich auf eine gemeinsame Reise zu begeben.

Meilensteine und Phasen: Erzielt Fortschritte durch Erkundungs-Meilensteine, um Belohnungen zu verdienen. Trefft euch mit anderen Reisenden und probiert neue Spielweisen in No Man’s Sky aus.

Target Sweep-Modus: Als neue Erweiterung des Analyse-Visors bringt Target Sweep ein neues Element des Erkundungs-Gameplays in die Missionen. Nutzt Vermessungstechniken und Erkundungsfähigkeiten, um Missionsziele aufzudecken.

Überarbeitung der Missionen: Haupt- und optionale Missionen wurden überarbeitet, um die Target Sweep-Mechanik sowie viele andere Verbesserungen zu integrieren.

Wochenend-Missionen: Die Wochenend-Missionen wurden wieder aktiviert. Diese prozedural generierten Missionen vereinen die Community um ein gemeinsames Ziel und bieten eine große Menge an Quicksilber als Belohnung.

UI- und HUD-Überarbeitung: Das HUD im Spiel wurde komplett überarbeitet, um ein saubereres und besser lesbares Erscheinungsbild zu erhalten. Es wurden viele Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und an den Markern vorgenommen, die die Lebensqualität verbessern.

Änderungen an Balance und Lebensqualität: Verbesserungen an der Spielbalance zu Beginn des Spiels und eine neue Leichtigkeit bei den automatischen Anweisungen für den Bau von Produkten und Technologien bedeuten, dass dies der beste Zeitpunkt ist, um wieder in das Spiel No Man’s Sky einzusteigen.

Rendezvous-Punkte: Trefft euch mit anderen Reisenden auf der gleichen Reise, schließt euch mit der Community zusammen, um eine Siedlung zu errichten, oder winkt einfach auf der Durchreise Hallo.

Exklusive neue Belohnungen: Durch das Durchlaufen von Expeditionsphasen werden exklusive neue Belohnungen freigeschaltet. Die erste Expedition bietet neue Inhalte wie Basisteile, neue Anpassungsoptionen, sowie ein exklusives Schiffsdesign und einen neuen Jetpack-Stil.

Saison: Neue Expeditionen werden regelmäßig starten und den Reiz des ersten Aufbruchs ins Universum wieder aufleben lassen. Jede Expedition wird ein Thema haben und eine neue Art bieten, das kolossale Universum von No Man’s Sky zu betrachten. Dies ist nur der Anfang.

Cross-Save-Belohnungen: Die exklusiven Belohnungen aus Expeditionen können auf anderen Spielständen in jedem Spielmodus bei der Weltraumanomalie eingelöst werden.

Fehlerbehebungen und Performance: Neben diesen brandneuen Möglichkeiten, No Man’s Sky zu spielen, haben die Entwickler fleißig auf das Feedback der Spieler gehört und sich um Fehlerbehebungen und häufig gewünschte Balance-Änderungen gekümmert.