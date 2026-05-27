No Man’s Sky: Gigantisches Hive-Schiff bedroht das Universum im neuen Update

Hello Games verschärft die Space-Action in No Man’s Sky mit dem neuen Update The Swarm.

Mit dem kostenlosen Update „The Swarm“ erweitert Hello Games die Weltraumkämpfe in No Man’s Sky um eine neue großangelegte Bedrohung und ein kooperatives Community-Event.

Im Zentrum des Updates steht ein gigantisches Hive-Schiff, das im Universum aufgetaucht ist und als bislang gefährlichster Gegner des Spiels beschrieben wird. Das massive Mutterschiff verfügt über starke Verteidigungssysteme und wird von zahlreichen schnellen Kampfdrohnen geschützt, die zunächst ausgeschaltet werden müssen.

Erst danach können Spieler die Hauptwaffensysteme angreifen, darunter laut Hello Games die bislang größte Laserkanone des gesamten No-Man’s-Sky-Universums.

Die neue Bedrohung soll nur durch gemeinsame Anstrengungen der Community bezwungen werden können. Spieler werden dabei in drei konkurrierende Gruppen aufgeteilt, die zwar um Ruhm kämpfen, gleichzeitig jedoch zusammenarbeiten müssen, um das Hive-System zu zerstören.

Neben groß angelegten Weltraumschlachten bietet „The Swarm“ auch alternative Möglichkeiten zur Teilnahme. Spieler können etwa abgestürzte Drohnen untersuchen, korrumpierte Überreste bergen oder Sabotage-Missionen gegen das Netzwerk der Hive-Einheiten durchführen.

Die individuellen Beiträge aller Teilnehmer werden sowohl in der Space Anomaly als auch im Galactic Atlas dokumentiert. Das erfolgreichste Team soll dauerhaft innerhalb der Space Anomaly verewigt werden.

Als Belohnungen winken exklusive kosmetische Inhalte, darunter ein neues Multi-Tool, ein spezieller Jetpack-Skin sowie angepasste Exosuit-Gegenstände.

„The Swarm“ ist bereits das dritte große Update für No Man’s Sky im Jahr 2026. Zuvor hatte Hello Games unter anderem Pokémon-inspirierte Kreaturenkämpfe mit „Xeno Arena“ sowie neue Gameplay-Systeme im „Remnant“-Update eingeführt.

Hier gibt es die vollständigen Patch Notes.