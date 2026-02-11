No Man’s Sky: Gravity Gun im neuen Update erfüllt Wunsch vieler Spieler

No Man’s Sky beginnt das neues Jahr direkt mit einem weiteren Highlight: Remnant, das erste Update des Jubiläumsjahres, wird derzeit ausgerollt und erfüllt einen langjährigen Wunsch der Community: eine voll funktionsfähige Gravity Gun.

Der neue Gravitino Coil erweitert das Multi‑Tool um die Fähigkeit, schwere Objekte aus der Distanz anzuziehen, zu transportieren oder sogar als improvisierte Geschosse zu nutzen. Selbst schwächere Sentinel‑Einheiten können der enormen Gravitationskraft nicht standhalten und lassen sich gegen ihre eigenen Reihen schleudern.

Ursprünglich wurde das Werkzeug jedoch für einen praktischen Zweck entwickelt: die großflächige Beseitigung industrieller Abfälle auf verseuchten Planeten. Mit dem Coil lassen sich enorme Mengen an Schrott und toxischem Material anheben und in Exocraft verladen. Viele dieser Überreste besitzen zudem hohen Wiederverkaufswert auf spezialisierten Verarbeitungswelten.

Damit der Transport solcher Lasten gelingt, erhält das Colossus‑Exocraft umfassende Anpassungen. Es kann nun mit einer kippbaren Ladefläche ausgestattet werden und verschiedene Untergestelle – von Kettenantrieb bis mechanischen Beinen – nutzen, um selbst schwieriges Terrain zu meistern.

Optisch lässt sich das Fahrzeug ebenso umfangreich personalisieren wie Exosuit, Raumschiff oder Frachter.

Parallel ruft das Update zu einer groß angelegten Aufräumoperation auf einem besonders verwüsteten Planeten. Bereits jetzt formieren sich Konvois aus Exocraft und ganze Gruppen von Gravitino‑Coil‑Nutzer, die sich der Herausforderung stellen.

Schaut euch den neuen Trailer an und erfahrt mehr Einzelheiten in den Patch Notes.