No Man’s Sky: Kostenloses Breach-Update veröffentlicht

Passend zu Halloween wurde „Breach“ veröffentlicht – ein Update für No Man’s Sky, das die Faszination des individuellen Schiffbaus, Weltraumspaziergänge, Skydiving und den Gemeinschaftsgeist aus Voyagers weiterführt.
Für alle bestehenden Spieler steht es ab jetzt kostenlos zum Download bereit.
Die Highlights des Updates:
- Breach-Expedition
- Weltraumwracks
- Erkundung des Primärsystems
- Bergung von Schiffsteilen
- Gasriesen überleben
- Atlas-Korvetten
- Befall
- Geisterschiff
- Neue Basisteile
- Verbesserter Schiffsbau
- Bergung
Schaut euch den Breach-Trailer hier an und schaut für weitere Einzelheiten in die offiziellen Patch Notes.
echt krass was aus diesem Spiel geworden ist (positiv) wird echt Zeit, dass ich wieder spiele. Muss jedoch von vorne anfangen!
Ja stimmt, sieht echt super aus! Solche Szenen hätte ich mir bei Starfield auch öfter gewünscht, wo man wirklich eine Augenweide auf dem Bildschirm hat, was einem eine ganz andere Atmosphäre gibt.
Allerdings Nerven mich die Survival Elemente und das ganze craften bei NMS zu sehr, dass ich da trotzdem raus bin.
Trotzdem Respekt an die Entwickler, was sie daraus gemacht haben und allgemein einen so langen Atem dafür haben (fast 10 Jahre) und das ohne Micropayment, Hut ab!!!
Wirklich toll, wie sehr das Spiel noch unterstützt wird.
Wirklich genial was aus dem game geworden ist.
Hat schon jemand das Update herunterladen können? Ich versuche es seit gestern immer wieder und habe schon das Spiel neu installiert. Es wirkt so als hätte Microsoft es noch gar nicht freigegeben.