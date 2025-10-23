No Man’s Sky: Kostenloses Breach-Update veröffentlicht

Mit Breach hat No Man’s Sky ein weiteres Update erhalten, mit dem ihr euch pssend zu Halloween gruseln könnt.

Passend zu Halloween wurde „Breach“ veröffentlicht – ein Update für No Man’s Sky, das die Faszination des individuellen Schiffbaus, Weltraumspaziergänge, Skydiving und den Gemeinschaftsgeist aus Voyagers weiterführt.

Für alle bestehenden Spieler steht es ab jetzt kostenlos zum Download bereit.

Die Highlights des Updates:

Breach-Expedition

Weltraumwracks

Erkundung des Primärsystems

Bergung von Schiffsteilen

Gasriesen überleben

Atlas-Korvetten

Befall

Geisterschiff

Neue Basisteile

Verbesserter Schiffsbau

Bergung

Schaut euch den Breach-Trailer hier an und schaut für weitere Einzelheiten in die offiziellen Patch Notes.