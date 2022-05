No Man’s Sky: Leviathan Erweiterung veröffentlicht

In der siebten No Man’s Sky-Expedition, „Leviathan“, sind die Reisenden in einer Zeitschleife gefangen, die vermutlich auf eine fast mythische Weltraumkreatur zurückgeht. Schließt euch der Gemeinschaft an, um Erinnerungsfragmente und verlorene Überreste früherer Zeitschleifen zu bergen und das Universum in diesem einzigartigen Überlebensabenteuer zu befreien.

Das Spiel ist vollgepackt mit Belohnungen, darunter der WhaleStalker-Umhang, der Temporal Starship Trail und der ultimative Preis, der Leviathan selbst, eine imposante lebende Fregatte, die ihr eurer Flotte hinzufügen können.

Die No Man’s Sky Leviathan-Erweiterung ist kostenlos und bringt euch Weltraumwale, eine neue Expedition, einen Walspion-Umhang, ein brandneues Gemeinschaftsziel, neue Erzählungen, einen Roguelike Mechaniker eine Fregatte als Belohnung und eine temporale Raumschiffspur.

Erste Eindrücke gibt es hier im Trailer:

No Man’s Sky ist aktuell für 24,99 Euro im Microsoft Store erhältlich. Dazu ist das Spiel im Xbox Game Pass enthalten.