No Man’s Sky: Rückkehr der SSV Normandy SR1 zum N7-Tag

Anlässlich des Mass Effect-Tags haben Spieler von No Man’s Sky die Gelegenheit sich das SSV Normandy SR1 zu holen.

Der heutige 7. November ist ein bedeutender Tag für Mass Effect-Fans. Zum N7-Tag arbeitet Hello Games erneut mit BioWare zusammen, um die Beachhead-Expedition wieder zu starten. Damit gibt man der No Man’s Sky-Community erneut die Gelegenheit, das legendäre Schiff SSV Normandy SR1 zu erhalten.

Seit dem letzten Auftritt der Normandy in der Euclid-Galaxie sind viele neue Reisende zu No Man’s Sky gestoßen, und man hofft, dass diese Ankündigung für Mass Effect-Fans eine willkommene Überraschung ist.

Nach Beachhead werden die Expeditionen 2024 wie gewohnt alle zwei Wochen über die Feiertage wiederholt, über Thanksgiving, Weihnachten und bis Mitte Januar. Mehr Details dazu gibt es hier.