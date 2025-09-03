No Man’s Sky: Starke Spielerzahlen dank Anniversary Update

Autor: , in News / No Man's Sky
Image: Hello Games

Dank dem kürzlich veröffentlichten Anniversary Update erreicht No Man’s Sky so hohe Spielerzahlen wie seit Jahren nicht mehr.

Das von Hello Games entwickelte No Man‘ Sky ist eine der großen Comeback-Geschichten der Videospielgeschichte. Nach einem mehr als holprigen Start im Jahr 2016 schaffte es das Weltraum-Survival-Spiel, sich durch Updates und Verbesserungen zu einem echten Fan-Liebling zu entwickeln.

Dank dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Anniversary Update darf sich No Man’s Sky auf Steam nun über die höchsten Spielerzahlen seit der ursprünglichen Veröffentlichung vor neun Jahren freuen.

Laut Daten von SteamDB erreichte No Man’s Sky am 1. September, einen Spitzenwert von 98.285 gleichzeitig aktiven Spielern. Vorheriger Höchststand lag bei 97.000 gleichzeitigen Spielern im Juli 2018.

An das Allzeithoch, das kurz nach der Veröffentlichung im August 2016 erreicht werden konnte, kommen die aktuellen Spielerzahlen allerdings nicht ran. Damals waren über 212.000 Spieler gleichzeitig im virtuellen Weltraum unterwegs.

  1. Teddofryo 47755 XP Hooligan Bezwinger | 03.09.2025 - 13:11 Uhr

    Nie gespielt, mich hat damals das „nur erkunden“ abgeschreckt. Vielleicht irgendwann mal.

    • RumRoGERs 92425 XP Posting Machine Level 1 | 03.09.2025 - 13:15 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Das Spiel ist gut. Du kannst dir auch ne Basis bauen.
      Ich hab es aber auch seit Jahren nimmer gezockt.

      • Teddofryo 47755 XP Hooligan Bezwinger | 03.09.2025 - 13:16 Uhr
        Antwort auf RumRoGERs

        Ja, glaube nach so vielen Updates und so viele wie das spielen, kann es eigentlich nur gut sein.

  2. Defacto 7360 XP Beginner Level 3 | 03.09.2025 - 13:33 Uhr

    Verdient, es ist und bleibt das „vorzeige“ Spiel für langanhaltenden Support und echtes Herzblut der Entwickler.

  3. Katanameister 189920 XP Battle Rifle God | 03.09.2025 - 13:59 Uhr

    Ziemlich beeindruckend, dann hat sich das Update ja gelohnt und erfolgreich die Aufmerksamkeit der Spieler erregt.

  4. Lord Hektor 307810 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.09.2025 - 14:04 Uhr

    Dachte ich mir das da irgendwas neues sein muss, zocken gerade einiger in meiner Freundesliste.

  5. Saphira 2260 XP Beginner Level 1 | 03.09.2025 - 14:56 Uhr

    Habe es immer wieder versucht, aber irgendwie finde ich da keinen Zugang. 😔

