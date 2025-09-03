No Man’s Sky: Starke Spielerzahlen dank Anniversary Update

Dank dem kürzlich veröffentlichten Anniversary Update erreicht No Man’s Sky so hohe Spielerzahlen wie seit Jahren nicht mehr.

Das von Hello Games entwickelte No Man‘ Sky ist eine der großen Comeback-Geschichten der Videospielgeschichte. Nach einem mehr als holprigen Start im Jahr 2016 schaffte es das Weltraum-Survival-Spiel, sich durch Updates und Verbesserungen zu einem echten Fan-Liebling zu entwickeln.

Dank dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Anniversary Update darf sich No Man’s Sky auf Steam nun über die höchsten Spielerzahlen seit der ursprünglichen Veröffentlichung vor neun Jahren freuen.

Laut Daten von SteamDB erreichte No Man’s Sky am 1. September, einen Spitzenwert von 98.285 gleichzeitig aktiven Spielern. Vorheriger Höchststand lag bei 97.000 gleichzeitigen Spielern im Juli 2018.

An das Allzeithoch, das kurz nach der Veröffentlichung im August 2016 erreicht werden konnte, kommen die aktuellen Spielerzahlen allerdings nicht ran. Damals waren über 212.000 Spieler gleichzeitig im virtuellen Weltraum unterwegs.