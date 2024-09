No Man’s Sky: Trailer zum Aquarius-Update lädt zum Angeln ein

Image: Hello Games

Wolltet ihr schon immer einmal in No Man’s Sky Angeln gehen? Dann habt ihr mit dem Aquarius-Update nun die Gelegenheit dazu.

Das No Man’s Sky: Aquarius ist hier. Das Update ist für alle Spieler, die bereits über No Man’s Sky verfügen, kostenlos und bietet euch ganz neue Möglichkeiten: Wenn ihr jetzt am Ufer der herrlich blauen Gewässer steht, könnt ihr diese nun nicht nur bewundern, sondern auch die Angel auswerfen.

Erkundet die Ufer, findet die besten Angelspots und genießt die Ruhe beim Blick auf das ruhige Gewässer, während ihr darauf wartet, dass etwas anbeißt.