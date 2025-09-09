No Man’s Sky: Über 110.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Am Wochenende waren über 110.000 gleichzeitige Spieler in No Man’s Sky auf Steam unterwegs.

Einen neuen Spitzenwert erreichte No Man’s Sky am vergangenen Wochenende auf Steam.

So wurden 110.893 gleichzeitige Reisende allein auf der Plattform von Valve gemessen. Das sind so viele, wie seit 2016 nicht mehr zur selben Zeit das Universum erkundet haben.

Das kostenlose Voyagers-Update dürfte für das starke Interesse am Spiel gesorgt haben. Es erlaubt Spielern den individuellen Bau eigener Schiffe.

Mehr über das Update erfahrt ihr hier.