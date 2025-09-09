No Man’s Sky: Über 110.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Einen neuen Spitzenwert erreichte No Man’s Sky am vergangenen Wochenende auf Steam.
So wurden 110.893 gleichzeitige Reisende allein auf der Plattform von Valve gemessen. Das sind so viele, wie seit 2016 nicht mehr zur selben Zeit das Universum erkundet haben.
Das kostenlose Voyagers-Update dürfte für das starke Interesse am Spiel gesorgt haben. Es erlaubt Spielern den individuellen Bau eigener Schiffe.
Mehr über das Update erfahrt ihr hier.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist schon heftig für so ein altes Spiel.
Schön das es noch so viele Fans hat, da wundert es nicht, dass es noch so supportet wird.
Solange keine blutigen Shootouts kommen isses nix für mich
interessiert mich nicht die bohne,wieviel spieler gleichzeitig irgendein spiel spielen!wenn das nix für mich ist,können es 5000000 gleichzeitig zocken!
Vielleicht fang ich das ja zum 80. mal an, oder ich warte noch zwei Updates ab und spare mir jetzt drei weitere Anläufe.