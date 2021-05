No Man’s Sky: Update 3.38 sorgt für zahlreiche Verbesserungen

Update 3.38 für No Man’s Sky bringt einige Verbesserungen für das Spielerlebnis mit sich. In den neuen Hotfix integriert Entwickler Hello Games eine Vielzahl von Änderungen, darunter Stabilitätsverbesserungen, Fehlerbehebungen und einige kleinere UI-Updates.

Insbesondere zielt der Patch darauf ab, eine Reihe von Problemen zu beheben, die mit dem letzten großen Update von No Man’s Sky mit dem Titel Expeditions, das Anfang April veröffentlicht wurde, eingeführt wurden. Dazu gehören Fälle, in denen das Spiel für die Spieler aufgrund von Fehlern in der Profanity-Filter, Kreatur Navigation, die Nexus-Teleporter, und andere Situationen abstürzen würde.

Seit dem Start von Expeditions haben sich die Spieler in den neuen saisonalen Mehrspielermodus gestürzt und einige bedeutende Änderungen an den Raumstationen, der Erkundung und der Benutzeroberfläche vorgenommen. Dieses Update ist das letzte in einer Reihe von weitreichenden Gameplay-Änderungen, die Hello Games seit dem Start des Spiels im Jahr 2016 vorgenommen hat, darunter das Hinzufügen von Haustieren, die Umgestaltung der Spieleröffnung und die Integration des Multiplayer-Modus.

Patchnotes Update 3.38