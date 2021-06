No Man’s Sky: Update bringt bessere Grafik in allen Bereichen

Das kostenlos No Man’s Sky: Prisms Update ist ab sofort verfügbar und verbessert die Grafik in allen Bereichen.

Hello Games gibt bekannt, dass ab sofort das kostenlose No Man’s Sky: Prisms Update verfügbar ist. Die Aktualisierung verbessert die Grafik in allen Bereichen. Von Planeten, Himmel, Sterne, Kreaturen und vieles mehr – alles hat einen neuen Anstrich bekommen.

Sean Murray, Gründer von Hello Games gibt bekannt: „Wir freuen uns, heute unser neuestes Update, No Man’s Sky, zu veröffentlichen: Prisms, kostenlos für alle Besitzer zu veröffentlichen. Praktisch jeder Aspekt des Spiels hat eine visuelle Überarbeitung erfahren. Planeten, Himmel, Sterne, Kreaturen, das Wetter, Raumstationen und mehr. Dank neuer Technologie und neuer Grafik sehen sie so gut aus wie nie zuvor. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die Änderungen entdecken.“

Doch damit nicht genug, denn Xbox Series X|S-Spieler erhalten detailliertere Reflexionen, verbesserte Lichtqualität, ausführlichere Biome und mehr. Windows-PC-Spieler mit kompatiblen Nvidia-Grafikkarten können die Vorteile von DLSS nutzen und ihre Framerate möglicherweise verdoppeln.

Des Weiteren wurde zu all diesen visuellen Verbesserungen auch der Fotomodus mit verbesserter Tiefenschärfe und Bloom-Steuerung aktualisiert. Die unglaubliche Kreativität der Community kann somit noch mehr wunderschöne Bildern teilen. Falls ihr tolle Schnappschüsse macht, dann teilt sie ebenfalls gerne auf Twitter mit uns und taggt @xboxdynasty.

Zum Update gibt es einen neuen Trailer, der euch einen ersten Vorgeschmack liefert: