No Man’s Sky: Voyagers erlaubt Bau eigener Corvette-Klasse

Mit dem neuen Voyager-Update für Corvette-Klasse können Spieler ihr eigenes Raumschiff der Corvette-Klasse erstellen.

Hello Games hat heute mit Voyagers abermals ein kostenloses Update für No Man’s Sky bereitgestellt.

Das neue Update erlaubt es euch euer eigenes, komplett ausgestattetes und vollständig individuelles Raumschiff der Corvette-Klasse zu erstellen.

Auf den bewohnbaren Raumschiffen gibt es Platz für mehrere Besatzungsmitglieder und auch Freunde könnt ihr einladen.

Passend dazu gibt es eine neue Community-Expedition zum Bau von Raumschiffen und mehr.

Highlights des Updates:

Corvette-Schiffsklasse

Raumschiffe zusammenbauen

Multiplayer-Crew

Missionsradar

Autopilot im Weltraum

Weltraumspaziergänge

Neue Missionen

Innenausstattung von Raumschiffen

Neuer Raumanzug

Sky Diving

Grafische Verbesserungen

Verschiedene Cockpits

Neue Expedition

Schaut euch dazu den Update- und Deep Dive-Trailer an und lest euch hier die Patch Notes für alle Einzelheiten durch.