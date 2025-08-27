No Man’s Sky: Voyagers erlaubt Bau eigener Corvette-Klasse

2 Autor: , in News / No Man’s Sky
Übersicht
Image: Hello Games

Mit dem neuen Voyager-Update für Corvette-Klasse können Spieler ihr eigenes Raumschiff der Corvette-Klasse erstellen.

Hello Games hat heute mit Voyagers abermals ein kostenloses Update für No Man’s Sky bereitgestellt.

Das neue Update erlaubt es euch euer eigenes, komplett ausgestattetes und vollständig individuelles Raumschiff der Corvette-Klasse zu erstellen.

Auf den bewohnbaren Raumschiffen gibt es Platz für mehrere Besatzungsmitglieder und auch Freunde könnt ihr einladen.

Passend dazu gibt es eine neue Community-Expedition zum Bau von Raumschiffen und mehr.

Highlights des Updates:

  • Corvette-Schiffsklasse
  • Raumschiffe zusammenbauen
  • Multiplayer-Crew
  • Missionsradar
  • Autopilot im Weltraum
  • Weltraumspaziergänge
  • Neue Missionen
  • Innenausstattung von Raumschiffen
  • Neuer Raumanzug
  • Sky Diving
  • Grafische Verbesserungen
  • Verschiedene Cockpits
  • Neue Expedition

Schaut euch dazu den Update- und Deep Dive-Trailer an und lest euch hier die Patch Notes für alle Einzelheiten durch.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu No Man’s Sky

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. faktencheck 127820 XP Man-at-Arms Onyx | 27.08.2025 - 15:34 Uhr

    Einfach Klasse wie sich das Game entwickelt hat und nach so vielen Jahren immer noch Updates bekommt. Da kann sich so manch ein Entwickler eine Scheibe von abschneiden.

    0

Hinterlasse eine Antwort