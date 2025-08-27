No Man’s Sky: Voyagers erlaubt Bau eigener Corvette-Klasse

Hello Games hat heute mit Voyagers abermals ein kostenloses Update für No Man’s Sky bereitgestellt.
Das neue Update erlaubt es euch euer eigenes, komplett ausgestattetes und vollständig individuelles Raumschiff der Corvette-Klasse zu erstellen.
Auf den bewohnbaren Raumschiffen gibt es Platz für mehrere Besatzungsmitglieder und auch Freunde könnt ihr einladen.
Passend dazu gibt es eine neue Community-Expedition zum Bau von Raumschiffen und mehr.
Highlights des Updates:
- Corvette-Schiffsklasse
- Raumschiffe zusammenbauen
- Multiplayer-Crew
- Missionsradar
- Autopilot im Weltraum
- Weltraumspaziergänge
- Neue Missionen
- Innenausstattung von Raumschiffen
- Neuer Raumanzug
- Sky Diving
- Grafische Verbesserungen
- Verschiedene Cockpits
- Neue Expedition
Schaut euch dazu den Update- und Deep Dive-Trailer an und lest euch hier die Patch Notes für alle Einzelheiten durch.
2 Kommentare
Einfach Klasse wie sich das Game entwickelt hat und nach so vielen Jahren immer noch Updates bekommt. Da kann sich so manch ein Entwickler eine Scheibe von abschneiden.
Könnte gut werden