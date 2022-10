No Man’s Sky: Waypoint-Update mit vielen Neuerungen verfügbar

Das neue Waypoint-Update für No Man’s Sky bringt vielen Neuerungen, darunter ein benutzerdefinierter Spielmodus und ein überarbeitetes Inventar.

Hello Games veröffentlicht das Waypoint-Update 4.0 für No Man’s Sky. Erneut haben sich die Entwickler ins Zeug gelegt und jede Menge neuer Funktionen und Änderungen in das Open-World-Erkundungsspiel gebracht.

Zu den Highlights des Updates zählt ein neuer benutzerdefinierter Spielmodus. Dort könnt ihr ein Spiel nach euren eigenen Vorgaben und Einstellungen erstellen. Zusätzlich sorgt der neue „Releaxed Modus“ für ein entspanntes Spielen, in dem ihr euch mehr auf die Story und die Erkundung konzentrieren könnt und wo Gefahren und der Grind minimal sind.

Weiterhin wurde ein neues automatisches Speichersystem eingeführt, mit dem ihr euch keine Gedanken mehr über euren Fortschritt machen müsst. Ein manuelles Speichern ist aber weiterhin möglich.

Von der Planetenoberfläche aus könnt ihr eure Gegenstände über eine Handelsrakete verkaufen. Diese startet ins All und fliegt die nächstgelegene Station an, wo ihr alles beim Galaktischen Handelsnetz verkauft wird.

Auch das Inventar hat eine Überarbeitung erfahren und mit Slot-Designs, Hintergründen, Symbolen visuell überarbeitet. Technologie- und Frachtplätze sind etwa über eine einzige Ansicht zugänglich.

Schaut euch das Waypoint-Update für No Man’s Sky im Trailer an und erfahrt weitere Details auf der offiziellen Seite.