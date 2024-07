No Man’s Sky: Worlds Part 1 ein Upate in jedweder Hinsicht

Image: Hello Games

Das Worlds-Update für No Man’s Sky hat es in sich, denn weder am Wasser, noch an den Wolken, noch am Wind hat man gespart.

Es gibt nahezu keinen Bereich, in dem das Worlds Part 1-Update für No Man’s Sky keine Verbesserung mit sich bringt. Wasser und Wolken sehen besser aus, Wind „fühlt“ sich besser an. Planeten verfügen über eine umfangreichere, teils neue Flora und Fauna.

Insgesamt wirken die Welten, die mit Worlds Part 1 einem umfassenden Update unterzogen wurden, lebendiger; echter.

Darüber hinaus dürft ihr euch über eine neue Expedition freuen, die sogenannten Liquidators. Hierbei brecht ihr auf, um Käfer mit schwerem Minotaur-Mech aufzuhalten und auszuschalten.

No Man’s Sky holt ihr euch weiterhin für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC. Weitere Updates zu Worlds sollen in Kürze folgen.