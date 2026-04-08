No Man’s Sky: Xeno Arena führt rundenbasierte Kreaturen-Kämpfe

Mit dem neuen Xeno Arena Update erhält No Man’s Sky eine umfangreiche Gameplay-Erweiterung, die erstmals rundenbasierte Kämpfe ins Universum bringt. Im Fokus stehen dabei Kreaturen, die ihr im Laufe eurer Reisen entdeckt, sammelt und gezielt weiterentwickelt.

Im neuen Modus stellt ihr eigene Teams aus Begleitwesen zusammen und optimiert deren genetische Eigenschaften, um sie für strategische Gefechte vorzubereiten. In simulierten Arenen tretet ihr anschließend gegen andere Kreaturen an und nutzt eine Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten, die je nach Kombination und Spielstil variieren.

Dabei stehen euch Hunderte von einzigartigen Kampf-Fähigkeiten zur Verfügung, die unterschiedliche taktische Ansätze ermöglichen. Zusätzlich trefft ihr auf neue außerirdische Charaktere, die euch in den Arenen herausfordern und für zusätzliche Abwechslung sorgen.

Ergänzt wird das System durch tägliche Herausforderungen, bei denen ihr eure Strategien testen und mit anderen Spielern teilen könnt. Mit Xeno Arena erweitert No Man’s Sky sein ohnehin vielseitiges Gameplay um eine weitere Ebene und setzt verstärkt auf strategische Tiefe innerhalb seiner prozedural generierten Welt.

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