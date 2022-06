No More Heroes 3: Japanischer Release-Termin im Oktober enthüllt

Autor:, in / No More Heroes 3

Ein neuer Trailer zu No More Heroes 3 enthüllt den Release-Termin des Spiels in Japan.

Grasshopper Manufacture wird das Action-Adventure No More Heroes 3 am 6. Oktober 2022 in Japan für Xbox Series X|S, Xbox One sowie Playstation 4|5 veröffentlichten, wie ein neuer Trailer verrät.

Auf den Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 wird No More Heroes 3 in 4K-Auflösung und 60 FPS laufen.

Eine japanische Sprachausgabe wurde ebenfalls bestätigt. Die Nintendo Switch Version wird diese mit einem kostenlosen Update ebenfalls erhalten.

Laut Gematsu sind diese japanischen Synchronsprecher bestätigt:

Travis Touchdown (voiced by Kazuya Nakai)

FU (Jess Baptiste VI) (voiced by Yuki Kaji)

Damon Riccitiello (voiced by Junya Enoki)

Sylvia Christel (voiced by Marina Inoue)

Jeane (voiced by Shinichiro Miki)

Shinobu Jacobs (voiced by Eri Kitamura)

Bad Girl / Ohma (voiced by Yuuko Sanpei)

Mr. Blackhole / Native Dancer (voiced by Hiroki Yasumoto)

Gold Joe / Sniping Lee (voiced by Tetsuharu Oota)

Black Night Direction / Paradox Bandit (voiced by Tomokazu Sugita)

Henry Cooldown / Vanishing Point (voiced by Katsuyuki Konishi)

Midori Midorikawa (voiced by Reina Ueda)

Sonic Juice (voiced by Junichi Suwabe)

Notorious (voiced by Kenjiro Tsuda)

Bishop Shidux (voiced by Kenichi Suzumura)

NT Kamui (voiced by Souma Saitou)

Kimmy Howell / Dr. Juvenile (voiced by Nozomi Yamamoto)

Destroyman True Face (voiced by Kouichi Sakaguchi)

Ob No More Heroes 3 auch hierzulande am 6. Oktober erscheinen wird, ist nicht bekannt.