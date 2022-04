No More Heroes 3: Travis Touchdown rasiert im Herbst auch auf Xbox-Konsolen

Autor:, in / No More Heroes 3

Der Attentäter Travis Touchdown rasiert mit seinem Katana in No More Heroes 3 im Herbst auch auf Xbox-Konsolen durch seine Gegner.

No More Heroes 3 erscheint im Herbst 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Steam und Microsoft Windows Store.

Das von Grasshopper Manufacture entwickelte Action-Adventure wurde letztes Jahr schon für Nintendo Switch veröffentlicht. Auf den neuen Plattformen wird es mit verbesserter HD-Grafik, verbesserter Framerate und schnelleren Ladezeiten erscheinen, damit die Spieler weiterhin mit atemberaubender Ultraviolenz um sich werfen können.

Die „Nummer eins der Welt“ zu sein, ist nicht mehr das, was es einmal war. Der Otaku-Held Travis Touchdown ist wieder da und wird aus dem Ruhestand geholt, um Santa Destroy und die Erde in einem intergalaktischen Kräftemessen zu verteidigen und dabei zu beweisen, dass er mehr ist als nur ein abgehalfterter Ex-Killer, der mit seiner Katze spricht.

Wärmt die Laserkatanas auf, schnallt euch den brandneuen Todeshandschuh um und macht euch bereit für die unverschämten Bosskämpfe gegen den bösen Prinz FU und seine neun außerirdischen Schergen, während Travis sich an die Spitze der galaktischen Superhelden-Rangliste kämpft!

Publisher XSEED Games nimmt in Nordamerika Vorbestellungen für die physische No More Heroes 3 Day 1 Edition für Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 und PS4 zum Preis von 59,99 $ entgegen.

Die Day 1 Edition enthält ein Exemplar von No More Heroes 3, ein großes Softcover-Artbook mit mehr als 70 Seiten wunderschönem Artwork, eine CD mit ausgewählten Songs aus dem Soundtrack und ein großes Santa Destroy-Gedenk-Biker-Kennzeichen, alles in einer speziellen Box mit einer neuen Originalillustration des Serienkünstlers Yusuke Kozaki.

Weitere Informationen zur digitalen Verfügbarkeit des Titels werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Launch-Trailer zum Release auf Nintendo Switch: