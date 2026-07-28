No More Room in Hell 2: Version 1.0 erscheint am 11. August für Xbox, PlayStation und PC

Nach fast zwei Jahren im Early Access steht der vollständige Release von No More Room in Hell 2 bevor.

Torn Banner Studios hat angekündigt, dass Version 1.0 am 11. August 2026 gleichzeitig für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint. Damit feiert der Koop-Zombie-Shooter zugleich sein Konsolendebüt.

Die Vollversion bringt nicht nur sämtliche Plattformen auf den gleichen Stand, sondern unterstützt auch vollständiges Cross-Play zwischen Xbox, PlayStation und PC. Dadurch können Spieler unabhängig von ihrer Plattform gemeinsam gegen die Untoten antreten.

Neue Modi und zahlreiche Verbesserungen

Version 1.0 erweitert das Spiel um einen Solo-Modus, in dem Karten ohne Permadeath erkundet und Strategien ausprobiert werden können. Neu ist außerdem der Survival-Modus, in dem Teams strategische Lautsprechertürme gegen immer größer werdende Zombiehorden verteidigen müssen, um Zeit für Evakuierungen zu gewinnen.

Darüber hinaus erwarten Spieler vier neue Karten, ein überarbeitetes Tutorialsystem, neue kosmetische Anpassungen, Match-Reconnect, einen „Unstuck“-Button, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche sowie komplett überarbeitete Schwierigkeitsgrade.

Auch das neue Merit-System hält Einzug. Durch wöchentliche Aufgaben verdienen Spieler eine ausschließlich im Spiel erhältliche Währung, die nicht gekauft werden kann.

Mehr als 8.000 Fehler behoben

Seit dem Early-Access-Start im Jahr 2024 hat Torn Banner Studios nach eigenen Angaben über 8.000 Fehler behoben und zahlreiche Performance-Optimierungen vorgenommen. Die Version 1.0 soll damit die bislang umfangreichste und ausgereifteste Fassung des Spiels darstellen.

Steve Piggott, CEO und Creative Director von Torn Banner Studios, sagte:

„Das Erreichen der Version 1.0 ist ein gewaltiger Meilenstein für No More Room in Hell 2. Während des Early Access haben wir eng mit unserer Community zusammengearbeitet, um das Spiel zu verfeinern, zu erweitern und zum ultimativen Koop-Horror-Erlebnis mit hohem Risiko zu machen.“

Zum Start der Vollversion beginnt jeder Spieler mit einem frischen Fortschritt. Besitzer der Early-Access-Version erhalten als Anerkennung ihrer bisherigen Spielzeit exklusive kosmetische Belohnungen.

Vorbestellungen auf Xbox sind bereits möglich und werden bis zum Release mit 20 Prozent Rabatt angeboten.