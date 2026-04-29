No More Room in Hell 2: Zombie-Apokalypse weitet sich im Sommer auf Konsolen aus

No More Room in Hell 2 öffnet erneut die Tore zur Zombie-Apokalypse und startet ein zweites Free Weekend, das vom 30. April bis zum 4. Mai auf Steam und im Epic Games Store läuft. Parallel dazu wird die Early-Access-Version während des Events um 35 Prozent reduziert angeboten.

Im Mittelpunkt der Aktion steht ein Einblick in den neuen Survival Mode, in dem bis zu acht Spieler gemeinsam gegen unaufhörliche Zombiehorden bestehen müssen. Ziel ist es, Zeit für Zivilistenrettungen zu gewinnen, wobei jede Entscheidung über Erfolg oder Permadeath entscheidet. Ergänzend bleibt der klassische Scenario Mode bestehen, in dem Spieler tief in die Ausbruchsgebiete vordringen, Ausrüstung sichern und wichtige Ressourcen extrahieren.

Seit dem letzten Free Weekend vor einem Jahr hat das Studio zahlreiche neue Inhalte integriert. Dazu gehören erweiterte Schwierigkeitsoptionen wie der Casual-Modus mit Respawn-Funktion, ein Tutorial-Bereich zur Einführung in Schuss- und Nahkampf sowie eine Early-Extraction-Option, falls das Team unter 50 Prozent fällt.

Auch das Gameplay wurde umfassend überarbeitet. Das Kampfsystem erhält Anpassungen bei Schaden, Stabilität, Geschwindigkeit und Reichweite von Waffen, während das gesamte Tier-System verbessert wurde. Zudem wurde die KI der Zombies verändert: Statt einzelne Spieler zu verfolgen, reagieren sie nun stärker auf Geräusche, was das taktische Vorgehen deutlich anspruchsvoller macht.

Neu sind außerdem zwei zusätzliche Maps – Broadway und Hospital – sowie ein erweitertes Charakter-Customization-System. Über 8000 Bugfixes sollen zudem für eine stabilere Spielerfahrung sorgen.

Mit dem kommenden Update wird außerdem die Konsolenveröffentlichung bestätigt: No More Room in Hell 2 erscheint im Sommer 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Release erfolgt in Zusammenarbeit mit Green Man Gaming, inklusive Crossplay zwischen allen Plattformen.

Das Free Weekend startet am 30. April und läuft bis zum 4. Mai. Die Vollversion erscheint anschließend im Sommer 2026 für PC sowie Konsolen.