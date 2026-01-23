No Rest for the Wicked: Co-op Update für PC steht kurz bevor – Entwickler geben letzte Einblicke

No Rest for the Wicked Together bereitet sich auf den Start des großen Co-op Updates vor und liefert im finalen Q&A mit Thomas Mahler und Kevin Jordan neue Details.

Kurz vor dem Start von No Rest for the Wicked Together geben Thomas Mahler und Kevin Jordan in einem letzten Q&A-Stream einen umfassenden Überblick über das kommende Update.

Nur wenige Stunden vor dem Release nutzen die Entwickler die Gelegenheit, um zentrale Punkte des Koop Features zu erläutern und offene Fragen der Community aufzugreifen. Der Stream fasst zusammen, welche Inhalte Spieler zum Launch erwarten und welche Aspekte des Projekts in den vergangenen Wochen besonders wichtig waren.

Im Mittelpunkt stehen neue Informationen zum Co-op Update, das die Spielweise deutlich erweitert und gemeinsame Abenteuer in den Vordergrund rückt. Zusätzlich gehen die Entwickler auf Inhalte ein, die während des Wicked Inside Showcases möglicherweise übersehen wurden, und ordnen ein, welche Elemente zum Start der neuen Version besonders relevant sein werden.

Der Stream dient gleichzeitig als Ausblick auf die erste Woche nach Veröffentlichung, in der weitere Anpassungen und Feinschliffe geplant sind.