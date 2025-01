No Rest for the Wicked: Deep Dive zum The Breach-Update datiert

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Ein Deep Dive zum The Breach-Update für No Rest for the Wicked wurde datiert, von der Konsolenversion fehlt weiter jede Spur.

Wie letztes Jahr versprochen, wird Moon Studios sein nächstes Update für No Rest For The Wicked mit Namen „The Breach“ enthüllen.

Die Menge an neuen Features, der Umfang der hinzugefügten Inhalte, Verbesserungen und Änderungen in diesem Update verpackt man in einem neuen Deep Dive.

Und so wird der Entwickler seine große Kampagne 2025 mit einem Wicked Inside Überblick über The Breach einleiten. Darin berichtet man über alles, was neu ist und über eine aktualisierte Early Access Roadmap.

Das Deep Dive wurde für den 11. März festgelegt. Es dauert also noch eine Weile bis zur großen Enthüllung.

Spieler können sich von nun an auch über eine konstantere und häufigere Kommunikation über die offiziellen Kanäle freuen.

Xbox-Spieler hoffen spätestens bis zum Deep Dive im März mehr über die geplante Konsolenversion von No Rest for the Wicked zu erfahren.

Bis dahin heißt es hoffen und sich den Teaser zu The Breach anzuschauen: