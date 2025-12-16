No Rest for the Wicked: Entwickler-Stream für Donnerstag angesetzt

Moon Studios hat für Donnerstag einen Entwickler-Stream zu No Rest for the Wicked angesetzt. Um 17:00 Uhr werde man in einem Deep Dive Einblicke in das Koop-Update geben.
Xbox-Spieler dürften abermals auf Neuigkeiten zu einer Veröffentlichung auf Microsoft-Konsolen hoffen. Im Juli hatten Moon Studios noch Überlegungen angestellt, es nur für PlayStation 5 und möglicherweise Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen. Xbox hatte damals keine Priorität.
Es ist davon auszugehen, dass man den Release für PlayStation 5 und Switch 2 verkündet. Doch vielleicht erhalten Xbox-Spieler noch eine Überraschung, schließlich ist doch bald Weihnachten.
10 Kommentare
Es soll endlich ein Release Date her!
Sagt mir nichts und Xbox ist ja auch nicht sicher als Plattform
das sind doch die Ori macher, und hier die Xbox auszuschließen, die Marke die das Team erst erfolgreich und beliebt gemacht haben, ist schon dreist.
Ich liebe die ersten beiden Spiele aber die Führung von denen ist einfach nur Schmutz
OK danke für die Info 👍🏻
Hört sich interessant an
Nach den Aussagen von Thomas Mahler werde ich einen Bogen um das Spiel machen, vielleicht überlegt sich der Typ dann mal, was er für einen Stuss erzählt und dass man so nicht mit potenziellen Kunden umgeht.
Es hört sich spannend an. Allerdings ist es ohne ein konkretes Release Datum schwer zu sagen, ob ich mich inhaltlich damit beschäftigen soll, oder eher nicht.
Und wenn’s nicht für die xbox kommt, wird’s halt nicht gezockt
und wo wird es gestreamt??
Bin ich mal gespannt.