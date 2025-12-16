No Rest for the Wicked: Entwickler-Stream für Donnerstag angesetzt

In einem Stream zeigen die Macher von No Rest for the Wicked das langerwartete Koop-Update und mehr.

Moon Studios hat für Donnerstag einen Entwickler-Stream zu No Rest for the Wicked angesetzt. Um 17:00 Uhr werde man in einem Deep Dive Einblicke in das Koop-Update geben.

Xbox-Spieler dürften abermals auf Neuigkeiten zu einer Veröffentlichung auf Microsoft-Konsolen hoffen. Im Juli hatten Moon Studios noch Überlegungen angestellt, es nur für PlayStation 5 und möglicherweise Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen. Xbox hatte damals keine Priorität.

Es ist davon auszugehen, dass man den Release für PlayStation 5 und Switch 2 verkündet. Doch vielleicht erhalten Xbox-Spieler noch eine Überraschung, schließlich ist doch bald Weihnachten.