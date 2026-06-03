No Rest for the Wicked: Erscheint im Oktober 2026 ohne Xbox-Version

Moon Studios hat den Termin für die Vollversion von No Rest for the Wicked bekannt gegeben. Version 1.0 des Action-RPGs erscheint im Oktober 2026 für PC und PlayStation 5.
Für Xbox-Spieler gibt es dagegen vorerst keine guten Nachrichten. In der aktuellen Ankündigung wurde keine Xbox-Version genannt, sodass das Spiel zum Start der Vollversion ausschließlich auf PC und PS5 verfügbar sein wird.
Zusätzlich kündigte das Studio einen Bonus für bestehende Käufer der Early-Access-Version auf Steam an. Wer das Spiel vor dem 10. Juli 2026 kauft, erhält automatisch ein kostenloses Upgrade auf das exklusive Founders Pack.
Die Entscheidung dürfte insbesondere Xbox-Fans überraschen. Moon Studios wurde durch die Ori-Reihe auf der Xbox überhaupt erst bekannt, deren Spiele immer noch eng mit dem Xbox-Ökosystem verbunden sind. Umso enttäuschender ist es, dass No Rest for the Wicked zum 1.0-Launch nicht für Xbox angekündigt wurde.
Ob eine Xbox-Version zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird, hat Moon Studios bislang nicht bekannt gegeben.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fand den early Access zu Beginn wirklich sehr schwach, weswegen mein Interesse eh kaum vorhanden ist.
Dann auf der Pro. Werde mir dann wohl das erste mal im Leben Playstation plus holen , auch für GTA Online.
Wenn würde ich jetzt zuschlagen. Ist gerade im Angebot. Mit Guthaben noch mehr rauszuholen. Ansonsten wohl erst wieder zum Black Friday günstiger. Und Essential ist öfter auch mal ausgeschlossen aus diesen Deals.