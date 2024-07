No Rest for the Wicked: Erstes großes PC-Update verfügbar

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Mit „The Crucible“ wurde für No Rest for the Wicked das erste große PC-Content-Update veröffentlicht.

Das erbarmungslose Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked von dem Entwickler Moon Studios hat sein erstes großes PC-Content-Update erhalten.

Das Update „The Crucible“ wurde zuerst am 27. Juni mit einem Teaser Trailer angekündigt, ohne dabei weitere Informationen preis zu geben. Jetzt ist der Patch da und die Änderungen am Spiel sind gewaltig.

Neben zahlreichen Fehlerverbesserungen und Optimierungen an Gameplay und Performance, hat man vor allem die Schmiede einmal generalüberholt.

Die Schmiede ist eine Aktivität, welche ihr zum Ende des Spiels besuchen könnt. Dort erwartet euch nun ein optimiertes Rouge Lite-Abenteuer mit neuen Fähigkeiten, Mechaniken, Gegnern, Bossen und mehr.

In der offenen Welt erwarten euch neue und größere Bereiche, die es zu erkunden gilt. Solltet ihr das Spiel also bereits abgeschlossen haben, kann sich der Start in eine neue Welt also lohnen. Die passenden Patch-Notes findet ihr hier.

Im passenden Trailer hat Moon Studios alle Änderungen zusammengefasst:

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

No Rest for the Wicked ist am 18. April auf Steam im Early Access erschienen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Spiel auch auf Konsolen erscheinen. Ein genaues Datum wurde bisher nicht genannt.

In jedem Fall schreitet die Entwicklung für PC schnell voran, was auf eine baldige Game Preview-Veröffentlichung für Xbox hoffen lässt.