No Rest for the Wicked: Große Ankündigung im Januar 2025

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Moon Studio hat für No Rest for the Wicked eine große Ankündigung im Januar 2025 geplant.

Moon Studios hat angekündigt, dass sie im Januar 2025 eine bedeutende Mitteilung zu ihrem Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked machen werden.

Nach einer Phase der Stille plant das Studio, im kommenden Jahr regelmäßiger und häufiger mit der Community zu kommunizieren.

„Wir wissen, dass wir still waren – bei uns in den Moon Studios ist in diesem Jahr viel passiert, und wir werden schon zeitnah in der Lage sein, alles darüber zu erzählen!“ „Wir werden das Jahr 2025 mit einer neuen Ankündigung im Januar einläuten, und Sie können im Laufe des Jahres eine bessere und häufigere Kommunikation auf unseren offiziellen Kanälen erwarten.“

Derzeit arbeitet das Team an „The Breach“ und weiteren Inhalts- und Feature-Updates für das Spiel. Ob im Januar 2025 auch Details zur Konsolenversion von No Rest for the Wicked bekannt gegeben wird, ist derzeit unklar.