No Rest for the Wicked: Knackt 1,7 Millionen Verkäufe und arbeitet an Konsolen-Release

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Image: Private Division

No Rest for the Wicked erreicht 1,7 Millionen Verkäufe im Early Access und arbeitet an Version 1.0 sowie Konsolen-Release.

No Rest for the Wicked hat in der Early Access-Phase insgesamt 1,7 Millionen Exemplare verkauft und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Entwicklung. Parallel dazu arbeitet das Team weiterhin an der Fertigstellung der Version 1.0 sowie an der geplanten Konsolen-Veröffentlichung.

Mit dem aktuellen Erfolg im Early Access unterstreicht No Rest for the Wicked das anhaltende Interesse der Spieler an dem Titel. Konkrete Details zum finalen Release der Version 1.0 wurden bislang nicht genannt, die Entwicklung schreitet jedoch weiter voran.

Neben der PC-Version bleibt auch die Umsetzung für Konsolen ein zentrales Ziel. Die Arbeiten daran laufen parallel zur Weiterentwicklung des Spiels, sodass der Titel künftig auch auf weiteren Plattformen erscheinen soll.

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11 Kommentare Added

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  1. Evilski 51880 XP Nachwuchsadmin 5+ | 19.04.2026 - 10:10 Uhr

    Optisch gesehen sehr hübsch, sollte man auf dem Schirm haben.

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  2. Katanameister 393960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.04.2026 - 10:12 Uhr

    Falls es dann nicht direkt für Xbox erscheinen sollte, wird das Spiel auf jeden Fall boykottiert.

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  4. Nichtskoennr 11485 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 19.04.2026 - 10:41 Uhr

    Ich bin auch gespannt ob es für die Xbox geben wird. Interesse hätte ich ja schon an dem Spiel

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  5. Terendir 166825 XP First Star Gold | 19.04.2026 - 10:44 Uhr

    Schade nur, dass der Entwickler selbst (Geschäftsführung) eher negativ auffällt. Schlechte Arbeitsbedingungen (Mobbing, Diskriminierung etc), miserable Fassung der Releaseversion damals, und auch ist der Boss negativ aufgefallen in dem er indirekt zu positiven Wertungen aufgerufen hat.

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  6. ZombieGott79 92080 XP Posting Machine Level 1 | 19.04.2026 - 10:54 Uhr

    Da lass mal hoffen das es auch für Xbox erscheint und scheint ja ordentlich zu sein .

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  7. DanSanAliaMi 98105 XP Posting Machine Level 4 | 19.04.2026 - 11:00 Uhr

    Hab ich gar nicht auf dem Schirm das Spiel. Sieht aber echt gut aus. Ist das eine Art von Diablo ?

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  9. Drakeline6 209255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.04.2026 - 11:08 Uhr

    Sieht schon gut aus, mal den konsolenrelease abwarten und die Tests anschauen.

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