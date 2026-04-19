No Rest for the Wicked: Knackt 1,7 Millionen Verkäufe und arbeitet an Konsolen-Release

No Rest for the Wicked erreicht 1,7 Millionen Verkäufe im Early Access und arbeitet an Version 1.0 sowie Konsolen-Release.

No Rest for the Wicked hat in der Early Access-Phase insgesamt 1,7 Millionen Exemplare verkauft und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Entwicklung. Parallel dazu arbeitet das Team weiterhin an der Fertigstellung der Version 1.0 sowie an der geplanten Konsolen-Veröffentlichung.

Mit dem aktuellen Erfolg im Early Access unterstreicht No Rest for the Wicked das anhaltende Interesse der Spieler an dem Titel. Konkrete Details zum finalen Release der Version 1.0 wurden bislang nicht genannt, die Entwicklung schreitet jedoch weiter voran.

Neben der PC-Version bleibt auch die Umsetzung für Konsolen ein zentrales Ziel. Die Arbeiten daran laufen parallel zur Weiterentwicklung des Spiels, sodass der Titel künftig auch auf weiteren Plattformen erscheinen soll.