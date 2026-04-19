No Rest for the Wicked: Knackt 1,7 Millionen Verkäufe und arbeitet an Konsolen-Release

No Rest for the Wicked hat in der Early Access-Phase insgesamt 1,7 Millionen Exemplare verkauft und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Entwicklung. Parallel dazu arbeitet das Team weiterhin an der Fertigstellung der Version 1.0 sowie an der geplanten Konsolen-Veröffentlichung.
Mit dem aktuellen Erfolg im Early Access unterstreicht No Rest for the Wicked das anhaltende Interesse der Spieler an dem Titel. Konkrete Details zum finalen Release der Version 1.0 wurden bislang nicht genannt, die Entwicklung schreitet jedoch weiter voran.
Neben der PC-Version bleibt auch die Umsetzung für Konsolen ein zentrales Ziel. Die Arbeiten daran laufen parallel zur Weiterentwicklung des Spiels, sodass der Titel künftig auch auf weiteren Plattformen erscheinen soll.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Optisch gesehen sehr hübsch, sollte man auf dem Schirm haben.
Falls es dann nicht direkt für Xbox erscheinen sollte, wird das Spiel auf jeden Fall boykottiert.
Bin mal gespannt ob das auch auf Xbox erscheint 🤔
Ich bin auch gespannt ob es für die Xbox geben wird. Interesse hätte ich ja schon an dem Spiel
Schade nur, dass der Entwickler selbst (Geschäftsführung) eher negativ auffällt. Schlechte Arbeitsbedingungen (Mobbing, Diskriminierung etc), miserable Fassung der Releaseversion damals, und auch ist der Boss negativ aufgefallen in dem er indirekt zu positiven Wertungen aufgerufen hat.
Da lass mal hoffen das es auch für Xbox erscheint und scheint ja ordentlich zu sein .
Hab ich gar nicht auf dem Schirm das Spiel. Sieht aber echt gut aus. Ist das eine Art von Diablo ?
Eher ne Art Soulslike vom gameplay her.
Maaaaaan…mal bisschen beeilen mit dem Konsolen Release
Sieht schon gut aus, mal den konsolenrelease abwarten und die Tests anschauen.
Sieht ziemlich cool aus. Das wird gezockt, wenn’s auf der Box erscheint.