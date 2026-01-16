No Rest for the Wicked: Koop-Trailer zum Early Access Update

No Rest for the Wicked Together entfesselt eine völlig neue Koop Erfahrung, in der bis zu vier Spieler ab dem 22. Januar durch gemeinsame Realms ziehen.

Moon Studios hat einen neuen Trailer zum kommenden Koop-Update veröffentlicht. Unter dem Titel No Rest for the Wicked Together erweitert das Update das Action-RPG um eine umfassende Mehrspielerkomponente, die am 22. Januar 2026 erscheint.

Der Trailer unten zeigt erstmals detailliert, wie sich die kooperative Struktur in die malerisch düstere Welt von Isola Sacra einfügt und welche spielerischen Neuerungen die Spieler erwarten.

Im Zentrum des Updates steht ein Koop Konzept, das sich bewusst von klassischen ARPG und MMORPG Strukturen löst. Bis zu vier Spieler teilen sich künftig einen persistenten Realm, der unabhängig vom Online Status eines Hosts bestehen bleibt. Diese offene Struktur ermöglicht es, gemeinsam durch die verwinkelten Regionen der Insel zu reisen, während das überarbeitete soulslike Kampfsystem dynamischer auf Gruppensituationen reagiert. Gegner passen ihr Verhalten an Überzahlsituationen an, neue Platzierungen sorgen für zusätzliche Überraschungen und die Welt wirkt spürbar lebendiger.

Abseits der Kämpfe bietet das Update zahlreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Spieler können ihre Häuser ausbauen, Ressourcen teilen, überarbeitete Händler besuchen und mithilfe eines einfachen Abstimmungssystems für Ordnung sorgen, wenn die Gruppe zu viel Chaos riskiert. Ergänzt wird das Update durch eine Reihe von Verbesserungen, die den Spielfluss im Early Access weiter verfeinern.

No Rest for the Wicked bleibt damit ein ambitioniertes Projekt innerhalb des Portfolios von Moon Studios, das zuvor mit Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps internationale Anerkennung erhielt.

Auch diesmal steht ein starker erzählerischer Kern im Mittelpunkt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Cerim, eines Mitglieds eines heiligen Ordens, der mit mystischen Kräften ausgestattet ist und die Ausbreitung der Pestilence aufhalten soll. Die Insel Isola Sacra, geprägt von politischen Spannungen und einer wachsenden Bedrohung, bildet den Schauplatz für intensive Kämpfe, Crafting Systeme und den Ausbau des eigenen Zuhauses.

Die charakteristische, malerische Optik von Moon Studios verleiht dem Abenteuer erneut eine unverwechselbare Atmosphäre. Mit dem Koop-Update rückt No Rest for the Wicked einen Schritt näher an seine vollständige Vision heran und erweitert die Early Access-Version um ein zentrales Spielelement, das die Welt langfristig prägen wird.