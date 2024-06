No Rest for the Wicked: Prepare for The Crucible Teaser-Trailer

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Schaut euch hier den Teaser-Trailer Prepare for The Crucible zu No Rest For The Wicked an.

Bereitet euch auf The Crucible vor, das am 25. Juli erscheinen wird. In der Zwischenzeit solltet ihr euch No Rest For The Wicked mit einem Rabatt von 20 % während des Steam Summer Sale nicht entgehen lassen.

Moon Studios, die Entwickler von No Rest For The Wicked geben dazu bekannt, dass schon bald neue Details zum Entwicklungsplan des Spiels bekannt gegeben werden sollen.

„Wir können es kaum erwarten, in naher Zukunft mehr über unsere aktualisierte Early Access Roadmap zu berichten.“

Wann No Rest For The Wicked für Xbox erscheinen und ob es hier auch eine Preview-Fassung geben wird, ist bisher nicht bekannt.