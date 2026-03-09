No Rest for the Wicked: Q&A-Video enthüllt neue Details zum Spiel

Image: Private Division

No Rest for the Wicked bereitet Patch 1 vor und beantwortet Community-Fragen im Entwicklerstream.

Im Rahmen eines Entwicklerstreams vom 06.03.2026, dessen Aufzeichnung jetzt veröffentlicht wurde, haben Vertreter des Studios Moon Studios neue Informationen zu No Rest for the Wicked geteilt. Während der Übertragung beantworteten die Entwickler Thomas, Patrick und Corey zahlreiche Fragen aus der Community und sprachen über den aktuellen Stand der Entwicklung.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand der kommende Patch 1, der unter anderem den lange erwarteten Koop-Modus in das Action-Rollenspiel integrieren soll. Die Entwickler nutzten die Gelegenheit, um Details zu geplanten Anpassungen und kommenden Inhalten zu erläutern.

Spieler reisen in No Rest for the Wicked auf die Insel Isola Sacra, eine zentrale Spielregion, die mit dem kommenden Update weiterhin ausgebaut wird. Der Stream diente dazu, Einblicke in die nächsten Entwicklungsschritte zu geben und auf Feedback aus der Community einzugehen.

Der Koop-Patch befindet sich aktuell in Vorbereitung. Laut den Entwicklern ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Spieler, die Welt von Isola Sacra zu betreten, bevor das nächste große Update erscheint.

  3. Katanameister 350400 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.03.2026 - 10:20 Uhr

    Das Spiel könnte ganz nett sein, mal abwarten ob es auch direkt für Xbox kommen wird.

  4. Tedrix01 16590 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 09.03.2026 - 10:33 Uhr

    Ich habe mittlerweile komplett das Interesse an dem Spiel verloren, wenn man liest was der Ceo bei Twitter schreibt kann man teilweise nur den Kopf schütteln.

  6. Zockejedekonsole 58235 XP Nachwuchsadmin 8+ | 09.03.2026 - 13:49 Uhr

    Sehr geehrter Herr Mahler

    Das Spiel sollte schon vor einem Jahr erscheinen.

    Wann kommt das Spiel für xbox.

