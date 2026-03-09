No Rest for the Wicked: Q&A-Video enthüllt neue Details zum Spiel

Im Rahmen eines Entwicklerstreams vom 06.03.2026, dessen Aufzeichnung jetzt veröffentlicht wurde, haben Vertreter des Studios Moon Studios neue Informationen zu No Rest for the Wicked geteilt. Während der Übertragung beantworteten die Entwickler Thomas, Patrick und Corey zahlreiche Fragen aus der Community und sprachen über den aktuellen Stand der Entwicklung.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand der kommende Patch 1, der unter anderem den lange erwarteten Koop-Modus in das Action-Rollenspiel integrieren soll. Die Entwickler nutzten die Gelegenheit, um Details zu geplanten Anpassungen und kommenden Inhalten zu erläutern.

Spieler reisen in No Rest for the Wicked auf die Insel Isola Sacra, eine zentrale Spielregion, die mit dem kommenden Update weiterhin ausgebaut wird. Der Stream diente dazu, Einblicke in die nächsten Entwicklungsschritte zu geben und auf Feedback aus der Community einzugehen.

Der Koop-Patch befindet sich aktuell in Vorbereitung. Laut den Entwicklern ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Spieler, die Welt von Isola Sacra zu betreten, bevor das nächste große Update erscheint.