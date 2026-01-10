No Rest for the Wicked: Release-Termin steht fest, Konsolenversion mit 1.0

No Rest for the Wicked erscheint auf Steam. Und zu einem anderen Zeitpunkt mit 1.0 auch auf Konsolen.

No Rest for the Wicked rückt mit seinem Steam‑Release am 22. Januar in die nächste Entwicklungsphase.

Das Action‑RPG von Moon Studios setzt seinen Weg durch den Early‑Access‑Zyklus fort und bereitet parallel den vollständigen 1.0‑Launch vor, der später auch PlayStation 5 und Xbox Series X|S einschließt.

No Rest for the Wicked bleibt damit zunächst auf dem PC präsent, bevor die finale Version auf weitere Plattformen ausgeweitet wird.

Im Mittelpunkt steht der Ausbau des Kernsystems, das mit dem Steam‑Termin einen weiteren großen Schritt erhält. Die Entwickler nutzen den Zeitpunkt, um das Projekt strukturell zu festigen und die Inhalte für den späteren Konsolenstart vorzubereiten.

Der Fokus liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kampfsystems, der offenen Gebiete und der technischen Basis, die mit dem 1.0‑Release abgeschlossen werden soll.

Der geplante Konsolenstart ist fest an die finale Version gebunden, wodurch die PS5‑ und Xbox‑Umsetzungen erst mit dem vollständigen Launch erscheinen. Der Steam‑Release am 22. Januar dient als Grundlage für die weitere Optimierung und bildet den Übergang in die nächste Phase der Entwicklung von No Rest for the Wicked.

This is co-op, redefined.

A shared world, forged in struggle and joy.

Außerdem meldet sich Thomas Mahler im Video mit einer Botschaft zu Wort (*frei übersetzt):

„Moon Studios existiert nun seit 15 Jahren. Und fünfzehn Jahre lang haben wir euch in unsere Welten gezogen, euch herausgefordert, euch zum Weinen gebracht und euch wieder aufgebaut.“ „Wir sind nicht hier für schnelle Geldmacherei oder Monetarisierung. Wir sind hier, um diese Erlebnisse durch Geschichten und mit Herz handgefertigte Kunst zu vermitteln.“ „Wir jagen keinen Trends hinterher und folgen nicht dem Status quo. Wir tun einfach weiterhin das, was wir am besten können: emotionale Erfahrungen erschaffen.“ „No Rest for the Wicked Together ist nicht dieses typische Koop-Erlebnis, das ihr aus anderen ARPGs kennt. Zum ersten Mal seid ihr nicht nur ein vorübergehender Gast im Spielstand eurer Freunde.“ „Es ist eine gemeinsame Welt. Städte, die man mit Freunden baut. Bossgegner, die man Seite an Seite besiegt. Ein Band, geschmiedet aus Kampf, Ehrfurcht und Freude.“ „Wir geben unser Bestes, das ARPG‑Genre neu zu definieren und gleichzeitig sehr genau darauf zu achten, was sich unsere Community wünscht. Unser Team hat nie vergessen, warum wir Spiele machen.“ „Am Ende ging es immer darum, Erinnerungen zu schaffen. Und jetzt, zum ersten Mal, lasst uns diese Erinnerungen gemeinsam erschaffen.“