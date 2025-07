No Rest for the Wicked: Xbox-Release hat für den Entwickler keine Priorität

Autor:, in / No Rest for the Wicked

Neusten Aussagen von Moon Studios hat ein Xbox-Release von No Rest for the Wicked aus wirtschaftlicher Sicht keine Priorität.

Die Veröffentlichung von No Rest for the Wicked auf Xbox hat keine Priorität für den Entwickler. Die Gründe sind wirtschaftlicher Natur.

Thomas Mahler, CEO von Moon Studios, machte neue Angaben zur Konsolenveröffentlichung des Action-Rollenspiels auf dem offiziellen Discord. Seiner Aussage zufolge hat ein Release auf Xbox keine Priorität und begründet dies mit der Marktsituation.

Mahler sagte: „Übrigens, angesichts der aktuellen Marktsituation werden wir das Spiel vorerst möglicherweise nur für PS5 und eventuell Switch 2 veröffentlichen – wir müssen noch mit MS besprechen, was für Xbox sinnvoll ist.“

Der Entwickler räumt schlichtweg der Plattform den Vorrang ein, auf der sich eine Einführung aufgrund der Installationsbasis am meisten lohnt.

Später reagierte Mahler auf seine Aussage und gab via X an, dass in dieser Hinsicht noch nichts offiziell sei. Letztendlich wird No Rest for the Wicked aber auch für Xbox erscheinen, allerdings nicht gleichzeitig mit anderen Plattformen.

Die PlayStation 5 sei aufgrund der Zahlen aber die derzeit sinnvollste Wahl, so Mahler.