No Rest for the Wicked: Xbox-Version verzögert sich laut Entwickler wegen Series S

Moon Studios erklärt die Verzögerung der Xbox-Version von No Rest for the Wicked mit zusätzlichem Optimierungsaufwand.

Während die Vollversion von No Rest for the Wicked im Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC erscheint, müssen Xbox-Spieler weiterhin auf einen konkreten Termin warten.

No Rest for the Wicked erscheint im Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC. Der Veröffentlichungstermin für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 steht weiterhin aus.

Laut Game Director und Moon-Studios-Mitgründer Thomas Mahler liegt der Hauptgrund für die Verzögerung in der Optimierung für die Xbox Series S. Auf dem offiziellen Discord-Server erklärte Mahler, dass insbesondere die Series S die Arbeiten erschwere. Das Spiel werde erst dann für Xbox veröffentlicht, wenn die Optimierung für Xbox und Switch 2 den gewünschten Qualitätsstandard erreicht habe.

Damit bestätigt der Entwickler, dass die Konsolenfassungen zusätzliche Entwicklungszeit benötigen, während die Versionen für PS5 und PC bereits für den Release im Oktober vorbereitet werden.

Mahler äußerte sich zudem zu den technischen Anforderungen der Konsole. Auf einen scherzhaften Kommentar aus der Community reagierte er mit der Aussage, dass die Hardware-Spezifikationen der Xbox Series S mittlerweile nicht mehr allzu weit von mobilen Geräten entfernt seien.

Bereits in der Vergangenheit hatte Mahler erklärt, warum Moon Studios PlayStation aktuell priorisiert. Neben dem höheren Optimierungsaufwand für Xbox Series X|S verwies er dabei auch auf die größere Nutzerbasis der PlayStation-Plattform.

Schon 2025 erklärte der Studiochef, dass ein kleines Indie-Studio seine Ressourcen gezielt einsetzen müsse. Die Umsetzung für Xbox Series X und insbesondere Series S sei aufwendiger als die Portierung für PS5 und PS5 Pro. Aus diesem Grund konzentriere sich das Team zunächst auf die Plattformen mit der größten Reichweite und liefere weitere Konsolenversionen zu einem späteren Zeitpunkt nach.

Trotz der Verzögerung betont Moon Studios, dass die Xbox-Version weiterhin fest eingeplant ist. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang allerdings noch nicht genannt.