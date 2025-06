No Straight Roads 2: Fortsetzung geht auf Welttournee

Metronomik und Shueisha Games freuen sich, No Straight Roads 2 anzukündigen, eine epische, actiongeladene Fortsetzung des erfolgreichen Musikabenteuers No Straight Roads, die im Jahr 2026 auf PC und Konsolen erscheinen wird.

Begebt euch auf eine epische Welttournee mit den Rockstars Mayday und Zuke, die sich auf eine globale Reise begeben, um die internationalen Charts zu erklimmen.

Dieses Mal wird die Band sogar noch größer, denn zwei neue spielbare Bandmitglieder schließen sich der Crew an, um ihren Weg zum Ruhm zu rocken, wobei jeder seinen eigenen einzigartigen Musikstil und seine eigenen Kampffähigkeiten auf die Bühne bringt.

Erlebt ein actiongeladenes Abenteuer, das rhythmusbasierte Kämpfe mit einem elektrisierenden Soundtrack kombiniert, mit brandneuer Musik von James Landino, Falk Au Yeong, Garrett Williamson und Midas Klare (Inverted Silence) sowie weiteren musikalischen Gaststars.

Kämpft zum Beat, um vernichtende Power-Moves und kollaborative Link-Attacken in überarbeiteten Kämpfen auszuführen, mit einem größeren Fokus auf Action, größeren Welten und einer riesigen Liste von musikalischen Megabossen, die es zu besiegen gilt.

Setzt euch hinter das Steuer eures Tourbusses und geht auf eine weltweite Comeback-Tour durch Vinyl City. Ihr reist durch pulsierende neue Orte, um rivalisierende Musiker und Gemeinschaften voller einzigartiger Musikkulturen zu entdecken, darunter Folk, experimenteller Jazz, rebellischer Rock und digitaler Pop-Star.

Für die Bandmitglieder von Bunkbed Junction ist dies nicht nur eine Tour, sondern eine Transformation.

„Wir sind SO aufgeregt, den Fans heute den ersten Blick auf NSR2 zu gewähren“, sagt Wan Hazmer, CEO & Game Director bei Metronomik. „Wir nehmen alles, was die Spieler am ersten No Straight Roads geliebt haben, und drehen es auf 11 auf. Freut euch auf unglaubliche Musik, verrückte Bosse und einladende, fantasievolle Städte, die ihr auf der Raketentour von Bunkbed Junction quer über den Globus erkunden könnt! Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler im Jahr 2026 mit NSR2 abrocken.“

„Wir sind begeistert, dass wir uns mit Metronomik zusammentun, um NSR2 nächstes Jahr zu den Spielern zu bringen“, sagt Tomoya Tanaka, Global Marketing Manager bei Shueisha Games. „Mit dem Erbe der Shueisha-Gruppe, unglaubliche Welten, Charaktere und Geschichten zu den Fans auf der ganzen Welt zu bringen, ist NSR2 die perfekte Ergänzung für unser Publishing-Portfolio, und wir freuen uns, die Band für ein weiteres musikalisches Abenteuer im Jahr 2026 wieder zusammenzubringen.“