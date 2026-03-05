No Straight Roads 2: Präsentiert den epischen vs. Rama Irama Song

Ein pulsierender Beat füllte die digitale Bühne von No Straight Roads 2, als Metronomik und Shueisha Games einen Moment wählten, der wie ein Auftakt zu einer neuen kreativen Phase wirkte.

Weiter unten gibt es eine exklusive Hörprobe zu vs. Rama Irama, einem neuen Dance-Track für No Straight Roads 2.

Die Komposition stammt von James Landino, während Sängerin Sara Ryan die Vocals beisteuert. Der Song ist bereits auf YouTube, TikTok und Instagram verfügbar und wird im Spiel während eines musikalischen Showdowns gegen Rivalen Rama Irama eingesetzt. Die Vorschau vermittelt einen Eindruck davon, wie stark der Titel auf rhythmische Intensität und stilistische Kontraste setzt.

Im Mittelpunkt steht ein Abenteuer, das die Rückkehr der bekannten Rockstars Mayday und Zuke markiert.

Die beiden treten gemeinsam mit Casey und einem noch nicht enthüllten weiteren Bandmitglied an, um eine Reise zu beginnen, die Rhythmus und Action erneut miteinander verbindet. Die Mischung aus rhythmusbasiertem Kampf und einem elektrisierenden Soundtrack bildet die Grundlage eines Projekts, das seine musikalische Identität weiter ausbaut. Neue Stücke von James Landino, Falk Au Yeong, Garrett Williamson, Midas Klare und weiteren Gästen erweitern das Klangspektrum und verleihen der Tour ihren charakteristischen Drive.

Die Reise führt in farbenreiche Regionen, in denen rivalisierende Musiker und eigenständige Klangkulturen auf die Band treffen. Jede Station präsentiert eine eigene musikalische Handschrift, die von Folk über experimentellen Jazz bis hin zu rebellischem Rock und digitalem Pop reicht. Für die Mitglieder von Bunkbed Junction entwickelt sich die Tour zu einem Prozess, der weit über eine Abfolge von Auftritten hinausgeht und die Gruppe auf eine neue Ebene ihres künstlerischen Selbstverständnisses führt.

No Straight Roads 2 befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung und kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.