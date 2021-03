Nobody Saves The World: Action RPG erscheint zum Release direkt im Xbox Game Pass

Autor:, in / Nobody Saves The World

Nobody Saves The World wird am Veröffentlichungstag auch im Xbox Game Pass landen.

Das Action RPG Nobody Saves The World soll noch in diesem Jahr für Xbox Konsolen und Windows PC erscheinen und wir direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht, wie ID@Xbox Studio Drinkbox bestätigt hat.

Die Entwickler von Guacamelee schicken die Spieler dieses Mal als Zauberer in eine Welt voller Monster. Ihr habt den Zauberstab von Nostramagus gefunden und könnt euch in viele Formen wie in eine Ratte, einen Ritter, ein Pferd, eine Meerjungfrau, einen Roboter und viele mehr verwandeln, die euch auf eurem Weg die Calamity zu besiegen enorm hilfreich sein werden.

Es gibt viele Quests zu erledigen und während einige ernst sind („Töte 10 Feinde, ohne getroffen zu werden“), sind andere weniger ernst („Verliebe dich“, „Lass dich besetzen“), aber alle leveln auf oder schalten neue Formen frei. Schon früh lernen Spieler, die Fähigkeiten ihrer Formen zu mischen und aufeinander abzustimmen, was eine Bazillion Kombos eröffnet. Ein Ritter, der alles wie eine Ratte beißt? Ein Roboter, der wie ein Pferd herumgaloppiert? Darauf könnt ihr wetten!

Besonders stolz ist das Team, dass der Komponist Jim Guthrie mit an Bord sein wird, der bereits die Soundtracks für Superbrothers: Sword & Sworcery EP, Below und Indie Game: The Movie geschrieben hat.

Nobody Saves The World wird noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 PC erhältlich sein und am Launch-Tag mit Xbox Game Pass verfügbar sein.